رئيس الوزراء الأسكتلندي موجها رسالة إلى العالم: لا تتركوا المزيد من الأطفال يموتون في غزة (شاهد)

أدان رئيس الوزراء الأسكتلندي حمزة يوسف “المجزرة” التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، وأسفرت عن مقتل وإصابة المئات من الفلسطينيين.

وقال يوسف في منشور على منصة إكس، في وقت متأخر أمس الثلاثاء، “أشعر بالأسف لهؤلاء الرجال والنساء والأطفال الأبرياء في مخيم جباليا للاجئين، لأن العالم لم يستطع حمايتكم”، مؤكدا أنه “يجب إدانة هذا التجاهل الصارخ لحياة البشر بشكل لا لبس فيه”.

وأضاف “لا تتركوا المزيد من الأطفال يموتون، نحن بحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار، لا أقل من ذلك”.

وأرفق يوسف منشوره بصورة للدمار الذي خلّفه القصف بالمبنى السكني في مخيم جباليا، بينما يعمل المواطنون وطواقم الإنقاذ على انتشال الجرحى والشهداء، بالإضافة إلى وسم “جباليا”.

I am sorry to those innocent men, women and children in Jabalia Refugee Camp that the world could not protect you.

This blatant disregard for human life must be condemned unequivocally.

Do not let any more children die. We need an immediate ceasefire, nothing less.#Jabalia pic.twitter.com/ujNdNlxE5f

