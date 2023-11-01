رئيس الوزراء الأسكتلندي موجها رسالة إلى العالم: لا تتركوا المزيد من الأطفال يموتون في غزة (شاهد)

أدان رئيس الوزراء الأسكتلندي حمزة يوسف “المجزرة” التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، وأسفرت عن مقتل وإصابة المئات من الفلسطينيين.

وقال يوسف في منشور على منصة إكس، في وقت متأخر أمس الثلاثاء، “أشعر بالأسف لهؤلاء الرجال والنساء والأطفال الأبرياء في مخيم جباليا للاجئين، لأن العالم لم يستطع حمايتكم”، مؤكدا أنه “يجب إدانة هذا التجاهل الصارخ لحياة البشر بشكل لا لبس فيه”.

وأضاف “لا تتركوا المزيد من الأطفال يموتون، نحن بحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار، لا أقل من ذلك”.

وأرفق يوسف منشوره بصورة للدمار الذي خلّفه القصف بالمبنى السكني في مخيم جباليا، بينما يعمل المواطنون وطواقم الإنقاذ على انتشال الجرحى والشهداء، بالإضافة إلى وسم “جباليا”.

I am sorry to those innocent men, women and children in Jabalia Refugee Camp that the world could not protect you. This blatant disregard for human life must be condemned unequivocally. Do not let any more children die. We need an immediate ceasefire, nothing less.#Jabalia pic.twitter.com/ujNdNlxE5f — Humza Yousaf (@HumzaYousaf) October 31, 2023

وفي مداخلة هاتفية للقناة الرابعة البريطانية، قال يوسف واصفا القصف المتواصل على غزة “هذا مؤلم، إنه وضع لا ينبغي أن يُفرض على أي أحد، وحدهم الأبرياء من الرجال والنساء والأطفال يُفرض عليهم ذلك”.

وأضاف “هناك 2.2 مليون في غزة يعانون من العقاب الجماعي، إن هذا يُعَد تنازلا مخجلا عن مسؤوليتهم الأخلاقية (الحكومة البريطانية)”. وتابع “لا أستطيع أن أفهم كيف أن قتل المزيد من الأطفال والرجال والنساء الأبرياء سيعزز سلامة أو أمن أي شخص أو ينشر السلام؟”.

ووجّه سؤالا إلى المذيع “إذا كنت أبا في غزة، وغارة جوية ضربت منزلك وقتلت زوجتك وأطفالك ولم يكن للعائلة بأكملها أي علاقة بحماس، ما الجهة التي تعتقد أنك ستوجه غضبك نحوها؟”.

رئيس الوزراء الأسكتلندي #حمزة_يوسف: أكثر من مليوني شخص في #غزة يعانون من العقاب الجماعي على جريمة لم يرتكبوها pic.twitter.com/OWZfykqRbQ — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 31, 2023

يُذكر أن والدَي زوجة رئيس الوزراء الأسكتلندي لا يزالان محاصرَين في غزة، بعد أن وصلا إلى القطاع لزيارة أحد أقربائهما، قبل انطلاق عملية “طوفان الأقصى” في السابع من أكتوبر/تشرين الأول المنقضي، وقبل العدوان الإسرائيلي على القطاع.

والجمعة، أعلن يوسف فقدان الاتصال بوالدَي زوجته العالقين في غزة عقب قطع الاتصالات عن القطاع.

والثلاثاء، أعلنت وزارة الداخلية في غزة أن “قصفا إسرائيليا أوقع 400 ضحية بين شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال، ودمر حيا سكنيا كاملا في مخيم جباليا”.

ومنذ السابع من أكتوبر، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا على قطاع غزة المحاصر، أسفرت عن استشهاد 8796 بينهم 3648 طفلا و2290 امرأة، وإصابة 22219 بجروح مختلفة، حتى ظهر اليوم الأربعاء.