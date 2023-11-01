عشرات الشهداء والجرحى بعد قصف استهدف محيط مخبز بحي النصر في غزة (فيديو)

قالت مصادر فلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، إن العشرات استشهدوا وأصيبوا عقب قصف إسرائيلي لأحد المنازل في محيط مخبز الشرق بحي النصر في غزة.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة للجزيرة مباشر إن القصف استهدف محيط المخبز أثناء وجود مئات المواطنين أمامه.

وتم نقل الشهداء والمصابين إلى مستشفى الشفاء، الذي حذّر مديره في لقاء مع الجزيرة مباشر من أن المولد الكهربائي الخاص بالمستشفى سيتوقف عن العمل خلال ساعات لنفاد الوقود.

واستهدفت قوات الاحتلال بالقصف عددًا من المخابز في قطاع غزة منذ بدء عدوانها في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم الأربعاء، مجزرة جديدة في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، وقصف مربعًا سكنيًا كاملًا على رؤوس قاطنيه.

ووصل عشرات الشهداء ومئات الجرحى إلى المستشفى الإندونيسي القريب من مخيم جباليا جراء قصف منطقة الفالوجا في المخيم.