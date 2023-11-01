فتاة فلسطينية توجه رسالة للعالم بالإنجليزية عن الوضع في غزة (فيديو)

“نتمنى من أحرار العالم الوقوف عند مسؤولياته لحماية شعبي من الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين الأبرياء”، بهذه الكلمات ناشدت الطفلة الفلسطينية جنان أبو طعيمة العالم.

وتقول جنان، التي نزحت مع عائلتها إلى مدارس “الأونروا”، للجزيرة مباشر إن غزة تعاني من حصار كامل، “لا يوجد ماء أو طعام وهي التي تعد أبسط الحقوق الإنسانية”.

وذكرت جنان، 15 عامًا، أنهم لا يستطيعون النوم بسبب الأصوات القوية الناتجة عن غارات الطائرات الإسرائيلية.

وأضافت أنه في كل يوم في فلسطين نخسر أرواحًا وتفقد عائلات كل أفرادها بسبب القصف الإسرائيلي.