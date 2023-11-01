“لبيك غزة”.. الحوثيون ينشرون صورًا لإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل (فيديو)

بثت جماعة الحوثي اليمنية، صباح اليوم الأربعاء، مشاهد لإطلاق عدد كبير من الصواريخ والمسيرات، قالت إنها استهدفت مواقع في إسرائيل أمس الثلاثاء.

ونشر الإعلام الحربي والمتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي مقطع فيديو على منصة “إكس” مدته 6 دقائق، وأظهرت المشاهد إطلاق نحو 15 صاروخا، إضافة إلى قرابة 30 طائرة مسيرة، وسُمع في المقطع أحد الأشخاص وهو يقول “لبيك يا غزة، لبيك يا أقصى”.

وعلق المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع، على هذه المشاهد، في منشور علي إكس قائلا إنها “عمليات مشتركة للقوة الصاروخية اليمنية وسلاح الجو المسير على أهداف في عمق الكيان الإسرائيلي في فلسطين المحتلة”.

عمليات مشتركة للقوة الصاروخية اليمنية وسلاح الجو المسير على أهداف في عمق الكيان الإسرائيلي في فلسطين المحتلة.pic.twitter.com/B4EFpOvzri — العميد يحيى سريع (@army21ye) November 1, 2023

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن الجيش الإسرائيلي، نشر سفن عسكرية في منطقة البحر الأحمر، في إطار “تعزيز الجهود الدفاعية في المنطقة”.

وقال جيش الاحتلال في بيان “بناء على تقييم الوضع وفي إطار تعزيز الجهود الدفاعية في المنطقة وصلت أمس (الثلاثاء) سفن تابعة لسلاح البحرية (الإسرائيلي) إلى منطقة البحر الأحمر”.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت متأخر أمس الثلاثاء، أنه اعترض “تهديد آخر جاء على ما يبدو من اليمن”.

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ في سماء إيلات والمتحدث العسكري يرجّح أنه الحوثييـــن أطلقوه، وفق صحيفة يديعوت أحرونوت #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/96HPY8JzuM — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 1, 2023

فيما أعلنت جماعة الحوثي في خطاب متلفز، الثلاثاء، أنها ” قامت بإطلاق دفعة كبيرة من الصواريخ البالستية والمجنحة وعدد كبير من الطائرات المسيرة على أهداف مختلفة للعدو الاسرائيلي في الأراضي المحتلة”، وأضافت أن هذه “العملية الثالثة نصرةً لإخواننا المظلومين في فلسطين”.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية مكثفة على مختلف أنحاء قطاع غزة، رغم ادعائه أن جنوبي القطاع آمن، وارتكب مجازر في الشمال والجنوب، مما أسفر عن استشهاد 8525 بينهم 3542 طفلا و2187 امرأة و460 مسنا، وإصابة 21543، حسب وزارة الصحة.