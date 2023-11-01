مدير مستشفى الشفاء: المولد الكهربائي سيتوقف خلال ساعات بسبب نفاد الوقود (فيديو)

قال محمد أبو سلمية مدير مستشفى الشفاء في قطاع غزة للجزيرة مباشر، اليوم الأربعاء، إنه سيتم إطفاء المولد الكهربائي في المستشفى خلال ساعات بسبب نفاد الوقود، محذرًا من حدوث “كارثة إنسانية”.

وقال مدير مستشفى الشفاء إن “الوضع كارثي والأمور خرجت عن السيطرة ولا نستطيع فعل أي شيء للجرحى”.

وأضاف أنه لم يعد هناك مكان في المستشفى يمكنه استيعاب الأعداد الهائلة من الجرحى والشهداء، لكنه تعهد بأن تبذل الطواقم الطبية كل ما يمكنها، ولو على “ضوء الشمس”.





وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن 16 مستشفى خرجوا عن الخدمة بسبب الاستهداف الإسرائيلي ونفاد الوقود، وكان آخرها مستشفى الصداقة التركي.

كما أكد المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية لقناة لجزيرة أن ثلث مستشفيات غزة توقفت عن العمل بسبب نفاد الوقود، مشددًا على أن دخول الوقود فورًا إلى غزة مسألة حياة أو موت.