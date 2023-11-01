مدير مستشفى الصداقة التركي في ‎غزة: خروج مستشفى السرطان الوحيد بالقطاع من الخدمة (فيديو)

أعلن مدير مستشفى الصداقة التركي في قطاع غزة، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، توقف المستشفى عن العمل، جراء قصفه من قِبل قوات الاحتلال أمس وأول أمس، ونفاد الوقود فيه بشكل كامل.

وأضاف “نقول للعالم: لا تتركوا أكثر من 10 آلاف من مرضى السرطان للموت المحقق بسبب خروج المستشفى عن الخدمة”.

من جانبها، أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة توقف مستشفى الصداقة التركي في قطاع غزة عن العمل، جراء قصفه من قِبل قوات الاحتلال أمس وأول أمس، ونفاد الوقود فيه بشكل كامل، وهو المستشفى الوحيد المخصص لعلاج مرضى السرطان في القطاع، وبذلك يصبح عدد المستشفيات المتوقفة عن العمل جراء القصف ونفاد الوقود 16 مستشفى من أصل 35.

وذكرت الوزيرة في بيان أن حياة مرضى السرطان داخل المستشفى مهددة بشكل خطير، وكذلك المرضى في بقية المستشفيات الذين يعيشون في ظروف صحية كارثية جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع ونزوح عدد كبير.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة شهداء الغارات الإسرائيلية على القطاع، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول المنقضي، إلى 8796 شهيدا بينهم 3648 طفلا و2290 امرأة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة، ظهر اليوم الأربعاء، بمجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة.