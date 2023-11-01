هيئة المعابر في غزة: 81 جريحا و500 أجنبي سيعبرون إلى مصر خلال ساعات (فيديو)

صرّح هشام عدوان، المتحدث باسم هيئة المعابر والحدود في غزة، للجزيرة مباشر بأنه تم إبلاغهم أمس الثلاثاء من الجانب المصري بعبور 81 جريحا للحصول على العلاج اللازم في مستشفيات جمهورية مصر العربية.

وأكد المتحدث مغادرة 5 سيارات إسعاف تحمل 7 جرحى.

وأشار عدوان إلى حصولهم على كشف من الجانب المصري يحتوي على 500 اسم من حاملي الجنسيات المزدوجة، مؤكدا أنهم في هيئة المعابر والحدود في غزة سيعملون على تسهيل سفرهم إلى الجانب المصري خلال ساعات.

وأشار المتحدث باسم هيئة المعابر والحدود في غزة إلى وجود 20 ألف جريح بينهم مئات من ذوي الإصابات الخطرة، مطالبا بضرورة فتح معبر رفح بشكل دائم لاستقبال أصحاب الحالات الخطرة، ولعودة العالقين ممن تقطعت بهم السبل في القطاع بسبب العدوان.

وقال الجريح الفلسطيني علي الهوبي للجزيرة مباشر “انقصفت دارنا واتصبت، ورايح على مصر للعلاج”، مطالبا السلطات المصرية بالسماح لبقية الجرحى بتلقي العلاج اللازم، حيث إن الوضع الصحي في قطاع غزة أصبح مأساويا جراء الحرب.