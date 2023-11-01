وزير الدفاع الإسرائيلي: دفعنا ثمنا باهظا خلال المعارك في غزة

اعترف وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، مساء الثلاثاء، بـ”دفع ثمن باهظ” خلال المعارك في قطاع غزة، رغم تأكيده تحقيق جيش بلاده “إنجازات كبيرة”.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها غالانت خلال لقائه في قاعدة “بلماحيم” الجوية وسط إسرائيل جنودا من قوات النخبة لسلاح الجو ووحدة 669 (عاملة في الإجلاء الطبي)، وفق إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي وهيئة البث الرسمية.

وقال غالانت “يستخدم الجيش الإسرائيلي قوات على نطاق واسع في عمق قطاع غزة”، وأضاف “هناك معارك ضد القوات العاملة هناك، والنتائج والإنجازات على أرض المعركة كبيرة جدا”.

واستدرك غالانت “للأسف في الحرب أيضا هناك تكلفة، وقد دفعنا في الـ24 ساعة الأخيرة ثمنا باهظا”، ولم يوضح وزير الدفاع الإسرائيلي مقصده بـ”الثمن الباهظ” الذي دفعه الجيش في قطاع غزة.

#أبو_عبيدة: نعلن دخول أسلحة جديدة للمعركة لأول مرة وننفي أن يكون الفاشل نتنياهو وجيشه وصلوا إلى أي أسير لدى القسام #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/AvWAkgDgC2 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 31, 2023

وفي وقت سابق مساء الثلاثاء، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جنديين وإصابة آخرين بجروح خطرة في معارك بشمالي قطاع غزة.

وبذلك ترتفع حصيلة قتلى جيش الاحتلال منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول إلى 317 قتيلا، حسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي.

وأعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الثلاثاء، أن مقاتليها تمكنوا من تدمير 22 آلية عسكرية بقذائف “الياسين 105” المضادة للدروع وشديدة التدمير وعالية الاختراق.

وقال أبو عبيدة، المتحدث باسم القسام، في خطاب متلفز “هاجم مجاهدونا دبابات وآليات العدو بمختلف أنواع العبوات المضادة للدروع والأفراد، ونفذوا عمليات تسلل على قوات العدو، وتمكنوا من قتل وإصابة عدد كبير من جنوده في مختلف نقاط الاشتباك”.