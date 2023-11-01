ويجز للجزيرة مباشر: ما يحدث في غزة إبادة جماعية ويجب مقاطعة أي منتج يدعم الاحتلال (فيديو)

يرى مغني الراب المصري أحمد علي الشهير بـ”ويجز”، أن الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة هي “جرائم ضد الإنسانية يجب أن تتوقف”.

وقال خلال لقائه مع برنامج “هاشتاغ” على الجزيرة مباشر، مرتديًا الكوفية الفلسطينية، إنه “لم يشهد ذلك من قبل، لا يمكن أن يقتل 8 آلاف بني آدم في أسبوعين، وأن نكمل حياتنا بشكل طبيعي”.

وشدد ويجز على ضرورة المقاطعة، وطالب من يناصر القضية الفلسطينية جميعهم بأن يقاطعوا أي منتج يدعم إسرائيل، وقال “هناك جرائم لا تغتفر، المقاومة لا تقاتل وحدها، دورنا في الخارج مهم، يجب أن أوجّه أموالي ودعمي للأشياء المهمة بدلًا من دفعها لأشياء تدعم قتل المدنيين”.

كما يرى ويجز أن الولايات المتحدة تدرك تمامًا ما يحدث في فلسطين من قتل لآلاف المدنيين، لكنها “تتغاضى عنه، لأنها دولة في الأصل شبيهة لإسرائيل، قامت على دماء الهنود الحمر والإبادة العرقية”.

وأوضح أن الإعلام الغربي يمارس تضليلًا ويسهم في تغييب وعي الشعوب الغربية، وقال “عندما يعلنون عن قصف منزل في غزة، ثم يعرضون على الشاشة منزل ضُرب برصاصتين، باعتبار أن هذا هو القصف، فهذا تضليل”.

وعن دوره بصفته فنانًا ومغنيًا، قال إن دوره وغيره نشر الحقيقة، والتأكيد “أننا لسنا مغيبين، وأننا ندرك جيدًا الواقع الذي نعيش فيه”.

“إبادة جماعية”

وأكد أن على النخبة في الوطن العربي وفي العالم التوقف عن المطالب الهامشية، وقال ساخرًا “يجب التوقف عن المطالبة بحقوق السلاحف، والتحدث عن حقوق الفلسطينيين”.

وأضاف “ما يحدث لا يمت لليهودية بصلة، ما يحدث عبارة عن إبادة جماعية، أصلها شيطاني وكريه، وأصلها حرب على بني آدميين لا يملكون سوى أرضهم، وأرضهم فقط”.

وناشد ويجز كل من يستطيع أن يظهر دعمه للقضية الفلسطينية، بأن يفعل ذلك، سواء عن طريق تنديد أو مظاهرة أو مشاركة منشورات على مواقع التواصل لنشر الحقيقة”.

ويُعرف عن ويجز مواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية، إذ أعلن في وقت سابق، عن أنه سيقوم بالتبرع بجزء من أرباحه لدعم أهالي قطاع غزة.

وقبل أيام، رفع ويجز خلال حفلة غنائية له في كندا، العلم الفلسطيني، وردد مع الجمهور شعارات مطالبة بتحرير فلسطين، كما شارك في عدد من المظاهرات في بلدان أوروبية منددة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.