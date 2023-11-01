3 شهداء وإصابات وقصف واعتقالات وتدمير للبنية التحتية جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على جنين (فيديو)

استُشهد 3 فلسطينيين وأصيب 3 على الأقل، فجر اليوم الأربعاء، خلال عدوان جديد شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها، ليرتفع عدد الشهداء في الضفة إلى 130 منذ بدء معركة طوفان الأقصى.

وتخلل العدوان على جنين قصف بالطائرات المسيّرة وتدمير للبنية التحتية وقطع التيار الكهربائي عن المخيم وأجزاء من المدينة، وتشويش على الاتصالات والإنترنت.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن قوات الاحتلال ترافقها جرافات اقتحمت المدينة من محاور عدة، من شوارع جنين-الناصرة، وجنين-نابلس، وجنين-حيفا، ووصلت إلى محيط مخيم جنين، مما أدى إلى اندلاع مواجهات.

وقصفت طائرات الاحتلال المسيّرة بصاروخين منطقة جورة الذهب داخل مخيم جنين، مما أدى إلى إصابة 3 مواطنين وُصفت إصاباتهم بالخطرة.

وفي وقت لاحق، أعلن مستشفى ابن سينا استشهاد شابين متأثرين بجروحهما الخطرة، هما وئام الحريري ومحمد يونس جرار.

كما أطلقت قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم، مما أدى إلى إصابة شاب بالرصاص في محيط دوار السينما، ونُقل إلى المستشفى.

#شاهد | آثار الدمار الذي خلفه عدوان الاحتلال على أطراف مخيم #جنين. pic.twitter.com/Iv5kvIqwgo — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 1, 2023

واستهدفت قوات الاحتلال مستشفى جنين الحكومي بالرصاص وبوابل من قنابل الغاز السام المسيل للدموع، مما أدى إلى إصابة شاب بالرصاص الحي في الرأس أثناء وجوده في ساحة المستشفى، وُصفت إصابته بالخطرة، وإصابة مسعف متطوع بالرصاص، والعديد من المرضى والأطباء والعاملين في المستشفى بالاختناق.

ونشرت قوات الاحتلال قناصتها على أسطح منازل وبنايات في المدينة وعند أطراف المخيم، وفرضت حصارا على المخيم، وسط تحليق مكثف لطائرات الاحتلال المروحية “الأباتشي” والمسيّرات في سماء المدينة.

ودهمت قوات الاحتلال منزل الأسير زكريا الزبيدي، ومنزل المحاضر في الجامعة العربية الأمريكية الأسير المحرر جمال حويل، كما حاصرت منزلا في حي الجابريات قبل مداهمته.

واعتدت قوات الاحتلال على المواطن أحمد وشاحي بالضرب المبرح بعد مداهمة منزله في جنين. كما اعتقلت قوات الاحتلال المواطن أبو فداء العموري وابنيه فداء ومحمد، بعد مداهمة منزلهم في المخيم وتحطيم محتوياته.

وشرعت جرافات الاحتلال في تدمير دوار الداخلية أمام مجمع المؤسسات، وهدم أسوار وتجريف شوارع، وتحطيم مركبات المواطنين في المدينة ومحيط المخيم، وسط دوي انفجارات عنيفة.

جرافات الاحتلال تواصل تدمير البنية التحتية في جنين ومحيط المخيم. pic.twitter.com/GuPKvpX5O9 — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) November 1, 2023

وانقطع التيار الكهربائي عن مخيم جنين وحي الجابريات وأحياء واسعة في المدينة، بعد تدمير الاحتلال محولات الكهرباء.

وأزالت جرافات الاحتلال حواجز عند مدخل مخيم جنين، وهدمت الجزء المتبقي من المدخل، وحولت عمارة سكنية بمحاذاة المخيم إلى نقطة عسكرية.

ومساء الثلاثاء، اقتحمت وحدات خاصة من جيش الاحتلال حي الجابريات في المدينة، ودهمت منزل أمين سر إقليم حركة “فتح” في محافظة جنين عطا أبو رميلة، قبل أن تعتقله مع ابنه أحمد، عقب الاعتداء عليهما بالضرب المبرح.