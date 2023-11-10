أب فقد زوجته و7 من أولاده.. عائلة فلسطينية تفقد 14 فردًا بعد نزوحها إلى رفح (فيديو)

فقدت عائلة فلسطينية 14 من أفراد أسرتها جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنزل نزحوا إليه جنوبي قطاع غزة، معتقدين أنه مكان آمن.

وروت أميرة إياد رزق (13 عامًا)، اللحظات الأولى للقصف، وقالت “نزحنا إلى رفح لأنهم قالوا لنا إنها مناطق آمنة، بتنا ليلة واحدة فقط، وفي الليلة التالية قصفوا المنزل”.

وأضافت “كنت نائمة، صحيت على صوت صراخ والحجارة من فوقي وتحتي، أخرجني رجال الإسعاف من تحت الأنقاض ونقلوني للمستشفى، ومجرد أن وصلت أجروا لي عملية جراحية وأزالوا الطحال، وعندي إصابة كسر في العمود الفقري”.

وقالت أميرة إنها فقدت 14 شهيدًا من أسرتها، “أمي وأخواتي الـ7 واثنين من أولاد أخي، وخالاتي الاثنين وأولاد خالاتي”.

عائلة فلسطينية تفقد 14 فردًا بعدما وقعوا ضحية لكذبة الاحتلال بشأن "المناطق الآمنة"#غزة_تحت_القصف | #غزة_لحظة_بلحظة pic.twitter.com/NpytwVhKHK — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 9, 2023

وقد بدت على والد أميرة السكينة والرضا، وهو يروي فقدانه لأفراد أسرته، مطالبًا العالم بالتدخل لوقف إطلاق النار في غزة.

وقال “روحت على المستشفى الكويتي، قالوا لي تعال شوف أولادك الشهداء، بسبب هول الأحداث لم أكن في وعيي، روحت وجدت الحمد لله زوجتي وأولادي السبعة مستشهدين وأولاد ابني الكبير الاثنين و4 من نسايبي استشهدوا”.

عائلة رزق ليست الوحيدة التي تقع ضحية الدعاية الكاذبة للاحتلال الذي يروج لأن مناطق الجنوب آمنة، فقد قصف الاحتلال عددًا من المنازل في رفح وخان يونس مخلفًا آلاف الشهداء والجرحى.