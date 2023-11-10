“افتخر فيه أمام الله”.. هكذا استقبل أب جثمان طفله الشهيد في غزة (فيديو)

رصد أحد الناشطين مشهدًا لأب فلسطيني يحمل طفله الذي استشهد جراء القصف الإسرائيلي لمنزله في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، الأربعاء.

وفي مشهد أصبح مكررًا في غزة، ظهر الأب حاملًا طفله الشهيد ملفوفًا في كفنه، ويسير وسط أزقة المستشفى مرددًا “الحمد لله”، ليسأله أحد المارة، “كيف استشهد؟ ما الذي حدث؟”.

ليجيب “ضربوا البيت، استشهد أخي وزوجته وبناته، واستشهد ابني عبد الله -الذي يحمله في يده- وجميع أولادي أصيبوا”.

وعن ثباته، قال “الحمد لله أفتخر فيه أمام الله، أفتخر أنني سأقابل به الله، كلنا لازم ندفع ضريبة وهدفع ضريبة، وهذا بالفعل ما كنت أتوقعه”.

"بفتخر فيه أمام الله.. الحمد لله".. هكذا استقبل أب جثمان طفله الصغير بعد استشهاده جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع #غزة#الجزيرة_مباشر #غزة_لحظة_بلحظة #فلسطين pic.twitter.com/PXYIXH8mht — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 9, 2023

وتسبب “العدوان” الإسرائيلي على غزة من 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي في استشهاد 10 آلاف و812 فلسطينيا، منهم 4412 طفلا وإصابة أكثر من 26 ألفا آخرين، وفق وزارة الصحة في غزة.