سياسة|قطاع غزة

“افتخر فيه أمام الله”.. هكذا استقبل أب جثمان طفله الشهيد في غزة (فيديو)

الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجزرة جديدة في دير البلح وسط قطاع غزة
مدة الفيديو 00 minutes 39 seconds
10/11/2023

رصد أحد النشطاء مشهدًا لأب فلسطيني يحمل طفله الذي استشهد جراء القصف الإسرائيلي لمنزله في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، الأربعاء.

وفي مشهد أصبح مكررًا في غزة، ظهر الأب حاملًا طفله الشهيد ملفوفًا في كفنه، ويسير وسط أزقة المستشفى مرددًا “الحمدلله”، ليسأله أحد المارة، “كيف استشهد؟ ما الذي حدث؟”.

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ليجيب “ضربوا البيت، استشهد أخي وزوجته وبناته، واستشهد ابني عبد الله -الذي يحمله في يده- وجميع أولادي أصيبوا”.

وعن ثباته، قال “الحمدلله أفتخر فيه أمام الله، أفتخر أنني سأقابل به الله، كلنا لازم ندفع ضريبة وهدفع ضريبة، وهذا بالفعل ما كنت أتوقعه”.

 

وتسبب العدوان الإسرائيلي على غزة من 7 أكتوبر/ تشرين أول الماضي في استشهاد 10 آلاف و812 فلسطينيا، منهم 4412 طفلا وإصابة أكثر من 26 ألفا آخرين.​​​​​​، وفق وزارة الصحة في غزة.

المصدر : الجزيرة مباشر