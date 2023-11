الأطباء يعملون تحت أضواء الهواتف.. انقطاع الكهرباء بشكل كامل عن المستشفى الإندونيسي (فيديو)

أفاد مراسل الجزيرة مباشر في غزة، اليوم الجمعة، بانقطاع الكهرباء بشكل كامل عن المستشفى الإندونيسي شمالي القطاع.

وتوقف المولد الرئيسي للمستشفى الإندونيسي عن العمل إثر نفاد الوقود، ما ينذر بوقوع كارثة إنسانية تطال المرضى والمصابين في المستشفى.

وأظهر مقطع فيديو منشور، الأطباء وهم يجرون جراحة لأحد المصابين على أضواء الهواتف المحمولة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن الوضع في غزة كارثي ولا يوجد لديهم ماء ولا طعام لتقديمه للمرضى والنازحين بالمستشفيات.

وأعلن الهلال الأحمر في وقت سابق إطلاق نار استهدف غرفة العناية المكثفة في مستشفى القدس بغزة.

بدوره، قال مارتن غريفيث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إنه يجب وقف الحرب الإسرائيلية على مستشفيات قطاع غزة.

وكتب غريفيث، في تدوينة عبر منصة إكس، أن التقارير المروعة عن قصف مستشفى الشفاء في غزة اليوم تؤكد تعرض حياة آلاف المرضى والعاملين والنازحين للخطر.

وأضاف المسؤول الأممي أنه في إطار القانون الإنساني الدولي، يجب حماية المستشفيات.

واختتم بالقول: كما قلت سابقاً، يجب أن تتوقف أعمال الحرب في أماكن الرحمة والمستشفيات بغزة، بل يجب ألا تحدث أساساً.

