“الأمة خذلتنا وبتتفرج علينا”.. مسنّ فلسطيني يحمّل حفيده الشهيد رسالة إلى النبي محمد (فيديو)

أوصى مسنّ فلسطيني حفيده الشهيد، بأن يوصل رسالة إلى النبي محمد ﷺ، معاتبًا فيها الأمة الإسلامية لعدم مشاركتها في وقف الحرب في قطاع غزة.

وفي مشهد مؤثر رصده المدون فادي الوهيدي، ظهر المسنّ أمام عدد من الشهداء المكفنين، وقال “قابلوا رسول الله وقولوا له يا رسول الله أمتك خلّت (تركت) شعب غزة يا رسول الله”.

وانحنى على حفيده، وقال “المسلمين خذلونا يا رسول الله، قل له يا ياسين، قل للرسول وبلغه بأن الأمة تركتنا في غزة وخذلونا، أشلاء قطعونا والأمة بتتفرج علينا”.

"الأمة بتتفرج علينا".. مُسنٌ فلـسطيني يوصي حفيده الشـ ـهيد برسالة إلى الرسول ﷺ#غزة pic.twitter.com/4dbSRHn47k — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 9, 2023

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ35 قصفه لمختلف أنحاء قطاع غزة، مخلفًا أكثر من 10 آلاف شهيد، غالبيتهم من النساء والأطفال والمسنّين، إضافة إلى إصابة أكثر من 25 ألف فلسطيني.

وبعد أكثر من شهر من القصف الإسرائيلي العنيف المتواصل على القطاع، ما زال مئات الآلاف من المدنيين عالقين في وضع إنساني كارثي في شمال القطاع، بحسب الأمم المتحدة.