القسام تعلن تدمير دبابات وآليات عسكرية إسرائيلية في غزة وتقصف تل أبيب (فيديو)

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، تدميرها لدبابتين إسرائيليتين واستهداف آليات عسكرية أخرى بقذيفة “الياسين 105″، اليوم الجمعة.

وقالت الكتائب في بيان مقتضب على تلغرام، إن القسام دمرت دبابة إسرائيلية تتبع لسرية مدرعات في محور شمال غرب غزة، ودبابة أخرى في شرق حي الزيتون، بقذيفة “الياسين 105”.

كما أعلنت كتائب القسام استهداف حفار عسكري بقذيفة “الياسين 105” في منطقة جحر الديك شرق المنطقة الوسطى وإصابته بشكل مباشر، إضافة إلى إسقاط قذيفة مضادة للأفراد من مسيّرة على تجمع لجنود إسرائيليين شمال غرب مدينة غزة، واستهداف تجمع للجنود الإسرائيليين بقذائف هاون من العيار الثقيل.

وأكدت في تدوينة أخرى أنها قصفت قاعدة “رعيم” العسكرية برشقة صاروخية، وهي قاعدة تعرف بمقر قيادة فرقة غزة، كما قصفت كيبوتس “نيريم” بعدد من قذائف الهاون.

هروب جماعي لإسرائيليين عقب سماعهم صفارات الإنذار في مدينة #إيلات pic.twitter.com/rwf67OWaKR — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 9, 2023

واليوم أيضًا، وبالرغم من تكثيف الاحتلال غارات الجوية على مختلف أنحاء غزة، أعلنت الكتائب قصف تل أبيب برشقة صاروخية، وقالت إن ذلك “ردًّا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين”.

وأعلنت الكتائب أنها استهدفت، فجر اليوم الجمعة، “جرافة صهيونيةً بقذيفة (الياسين 105) وبرج دبابة بقذيفة (تاندوم) جنوب مدينة غزة”.

بدورها، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، قصف مستوطنتي “نيريم” و”العين الثالثة” في غلاف غزة برشقات صاروخية.

Tel Aviv: Shrapnel from Gaza rocket hits car, wounding the driver pic.twitter.com/huu631DvpR — i24NEWS English (@i24NEWS_EN) November 10, 2023

وفي سياق متصل، أعلنت كتائب شهداء الأقصى، قصف تمركز عسكري في مستوطنة “نيريم” وموقع “العين الثالثة” برشقات صاروخية مركزة.

من جهته، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، ووسائل إعلام عبرية، دويّ صفارات الإنذار في تل أبيب ووسط إسرائيل في منطقة غوش دان وأسدود.

ولم يعلن الاحتلال سقوط ضحايا أو إصابات بشكل رسمي، لكن القناة الـ13 الإسرائيلية أعلنت وقوع إصابتين في تل أبيب جراء سقوط صواريخ من غزة.