امرأة تقاطع خطابًا لبايدن وتطالبه بوقف إطلاق النار في غزة (فيديو)

قاطعت امرأة خطابًا الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء أمس الخميس، وطالبته بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وحينما بدأ بايدن حديثه في مؤتمر أمام عمال السيارات في ولاية إلينوي، قاطعته امرأة وقالت “الرئيس بايدن، عليك أن تعمل لوقف إطلاق النار في غزة”.

ويبدو أن رجال الأمن أخرجوها من القاعة وسط صياح الجمهور، في حين قال بايدن “اتركوها”.

وليست هذه المرة الأولى التي يقاطع فيها أحد بايدن ويطالبه بوقف إطلاق النار في غزة، إذ قاطعته امرأة يهودية قبل أسبوع، وقالت إنه باعتباري حاخاما “أريدك أن تدعو إلى وقف إطلاق النار الآن”.

وأعلن البيت الأبيض، أمس الخميس، إن إسرائيل ستبدأ هدنًا لمدة 4 ساعات في شمال غزة من أجل السماح للسكان بالفرار من الحرب الجارية في الشمال.

من جهتها، نفت حركة “حماس” مسألة التوصل إلى اتفاق هدنة مع الاحتلال، وقال طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، “المحادثات مستمرة ولم يتم التوصل إلى اتفاق حتى هذه اللحظة وإذا ما تم أي اتفاق سيتم إعلان ذلك بوضوح لشعبنا”.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان، أمس الخميس، إن “القتال في غزة مستمر ولن يكون هناك وقف لإطلاق النار بدون الإفراج عن مخطوفينا”، في إشارة إلى الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.