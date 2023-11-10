سياسة|القدس

بالضرب وخلع الحجاب.. قوات الاحتلال تعتدي على نساء خلال اقتحام مخيم شعفاط بالقدس (فيديو)

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10/11/2023

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على الفتيات والنساء ومنعتهن من اصطحاب الأطفال إلى المدارس، وذلك خلال اقتحامها لمخيم شعفاط بالقدس المحتلة، الأربعاء.

ورصد أحد المواطنين من شرفة منزله، مشهدًا لجنود الاحتلال وهم يعتدون بالضرب على أم رفقة ابنتها، فيما نزع أحدهم الحجاب من على رأسها.

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وفي ذات المخيم أيضًا، رصد أحد المواطنين جنود الاحتلال يقومون بتفتيش طالبات جسديا بشكل مهين.

وتشهد أنحاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة يوميًا حملات مداهمة واقتحامات للقرى والبلدات من قبل قوات الجيش الإسرائيلي، تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق نار وقنابل غاز على الفلسطينيين.

وزادت وتيرة تلك الحملات بالتزامن مع الحرب في قطاع غزة والقصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والتي خلفت الآلاف من الشهداء والجرحى.

المصدر : الجزيرة مباشر