بالضرب وخلع الحجاب.. قوات الاحتلال تعتدي على نساء خلال اقتحام مخيم شعفاط بالقدس (فيديو)

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على الفتيات والنساء ومنعتهن من اصطحاب الأطفال إلى المدارس، وذلك خلال اقتحامها لمخيم شعفاط بالقدس المحتلة، الأربعاء.

ورصد أحد المواطنين من شرفة منزله، مشهدًا لجنود الاحتلال وهم يعتدون بالضرب على أم رفقة ابنتها، فيما نزع أحدهم الحجاب من على رأسها.

ضـربوها وخلعوا حجابها.. قوات الاحتلال تعتدي على نساء خلال اقتحام مخيم شعفاط بالقدس#الجزيرة_مباشر | #القدس pic.twitter.com/2coy68kSfP — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 9, 2023

وفي ذات المخيم أيضًا، رصد أحد المواطنين جنود الاحتلال يقومون بتفتيش طالبات جسديا بشكل مهين.

قوات الاحتلال تستخدم أساليب مهينة واستفزازية في تفتيش فلسطينيات خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم شعفاط شمال القدس المحتلة صباح اليوم. pic.twitter.com/3jucA7X3Ct — AJ+ عربي (@ajplusarabi) November 8, 2023

وتشهد أنحاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة يوميًا حملات مداهمة واقتحامات للقرى والبلدات من قبل قوات الجيش الإسرائيلي، تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق نار وقنابل غاز على الفلسطينيين.

وزادت وتيرة تلك الحملات بالتزامن مع الحرب في قطاع غزة والقصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والتي خلفت الآلاف من الشهداء والجرحى.