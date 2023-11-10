بسبب قرب نفاد الوقود.. المستشفى الإندونيسي يطفئ جميع الأضواء ويستثني غرف العمليات والعناية (فيديو)

رصدت الجزيرة مباشر، اليوم الجمعة، ترشيد استهلاك الكهرباء في المستشفى الإندونيسي بقطاع غزة، في ظل نقص وقود التشغيل واقتراب نفاده.

وكات وزارة الصحة الفلسطينية قد حذرت مرات عديدة من قرب نفاد الوقود المشغل للكهرباء في المستشفيات، وهو ما يؤثر بشكل مباشر في حياة المرضى.

وظهر المستشفى الإندونيسي مظلمًا من الداخل، وأصبح يداوي المرضى والجرحى تحت أضواء الهواتف المحمولة.

وقال الدكتور محمد الرن، رئيس أقسام الجراحة في المستشفى الإندونيسي، إن المستشفى قرر تخفيف استهلاك الكهرباء بسبب نقص الوقود، مضيفا “أصبحت جميع أرجاء المستشفى في ظلام كما ترون”.

مدير المستشفى الإندونيسي في غزة: أمامنا فقط 24 ساعة ونتوقف عن العمل والاحتلال يستعرض قوته على المستشفيات pic.twitter.com/GW9NUjK6T2 — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) November 9, 2023

وأضاف للجزيرة مباشر، أن كل الأقسام الحيوية قد توقفت في المستشفى، إلا بعض غرف العمليات وغرفة العناية المركزة.

وأكد أنه لا يمكن العمل في أي مستشفى في العالم بدون مصدر للطاقة، وأضاف بأسى “للأسف الشديد سيحيا من يحيا ويموت من يموت، لم يعد في استطاعتنا فعل أي شيء”.

كما رصدت كاميرا الجزيرة انقطاع الكهرباء في قسم التصوير، وهو قسم هام للغاية لإجراء أشعة للجرحى ومعرفة مدى إصاباتهم.

وقال أخصائي التصوير الطبي عبد الفتاح أبو سعدة “بعض الكسور المعقدة تحتاج إلى التصوير الطبي، بالإضافة للجروح المعقدة، وعدم تشخيص هذه الحالات بشكل جيد، يؤثر بشكل مباشر في حياتهم”.

ويفرض جيش الاحتلال منذ فجر الجمعة، حصارًا بالدبابات على المستشفى الإندونيسي، من جميع الاتجاهات، مطالبًا بإخلائه، وذلك بعد قصف الاحتلال لمحيط المستشفى بكثافة أمس الخميس.