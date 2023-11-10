بعد أن تحولوا إلى أشلاء.. فتاة من غزة تبحث عن أفراد أسرتها بين جثث الشهداء (فيديو)

بعيون تملؤها الدموع والخوف والقلق، هرعت ولاء عاشور إلى مستشفى أبو يوسف النجار بمدينة رفح الفلسطينية بحثا عن أفراد عائلتها بين جثث الشهداء، بعد أن علمت بخبر قصف منزلهم في غارة إسرائيلية.

وخلال رحلتها، اكتشفت ولاء استشهاد اثنين من إخوتها وأبنائهم.

وتقول ولاء للجزيرة مباشر إنها تعمل في مجال التمريض والصيدلة التابع لمؤسسة “إتش أي” الألمانية في قطاع غزة، وعلمت بقصف منزلهم خلال عملها على معاجلة بعض الحالات في إحدى مدارس الإيواء.

وأضافت أنها هرعت إلى المنطقة التي تسكنها لتجد منزلها عبارة عن كومة من التراب بعد أن تهدم تماما.

واوضحت أنه تم نقل أفراد أسرتها إلى المستشفيات القريبة وهم بين شهيد وجريح.

وقالت إنها تعرفت على أفراد أسرتها من بين الأشلاء، من خلال قطع القماش المستخرجة من تحت الأنقاض.