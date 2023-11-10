حريق ونداءات استغاثة.. دبابات الاحتلال تحاصر مستشفى الرنتيسي في غزة من جميع الاتجاهات (فيديو)

يحاصر الاحتلال الإسرائيلي مستشفى الرنتيسي ومستشفى النصر للأطفال بشمال قطاع غزة، منذ فجر اليوم الجمعة، بالدبابات من جميع الاتجاهات، مطالبًا بإخلائهما، وذلك بعد سلسلة من الغارات العنيفة التي نفذها الليلة الماضية في محيط مستشفى الرنتيسي.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، للجزيرة مباشر، إن الاحتلال استهدف عددًا من المستشفيات، من بينها الرنتيسي؛ مما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى.

وكشف القدرة، أن الاحتلال يحاصر مستشفى الرنتيسي منذ فجر اليوم الجمعة، إضافة إلى مستشفى النصر للأطفال، محذرًا من أن حياة المرضى في خطر، لافتًا إلى أن انقطاع الكهرباء عن “الرنتيسي” و”النصر” يهدد أيضًا بتوقف كامل للخدمات الصحية.

دبابات الاحتلال في محيط مستشفيات الرنتيسي والنصر والعيون بعد تعرضها للقصف طوال الساعات الماضية ومناشدات للمؤسسات الدولية للتدخل لحماية المرضى والأطفال والنازحين. pic.twitter.com/ts4ORnNqKH — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 10, 2023

ومن داخل مستشفى الرنتيسي المحاصر، أرسلت فلسطينية استغاثة عبر مقطع فيديو، وقالت “المستشفى محاصر بالدبابات من كل الاتجاهات، وتم إخطارنا بإخلاء المستشفى، لكن بدون وجود الصليب الأحمر وأي شيء يضمن سلامة المدنيين”.





ورصد شهود عيان، اندلاع حريق بمحيط مستشفى الرنتيسي جراء القصف المتواصل والكثيف الذي شنه الاحتلال منذ الليلة الماضية.





كما أشار المتحدث باسم الصحة، إلى أن قوات الاحتلال تقيم حزامًا ناريًّا حول مستشفى الشفاء شمالي غزة.

وقال إن هناك نزوحا للصحفيين من مستشفى الشفاء بسبب الاستهداف المستمر، الذي أصاب، وفقًا للقدرة، خيمة الصحفيين فأدى إلى وقوع إصابات، معتبرا أن إسرائيل تريد باستهداف الصحفيين “ألا تصل صور الجرائم للعالم”.

“سابقة لم نر مثلها من قبل”

بدوره، أكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف، أن الاحتلال يتمركز في محيط مربع المستشفيات وسط غزة ويطالب بإخلائها.

وأضاف في تصريحات للجزيرة مباشر، أن “الاحتلال يقوم بجرائمه أمام المجتمع الدولي”، مشيرًا إلى أن الاحتلال يقصف باستمرار المستشفيات وسيارات الإسعاف “في سابقة لم نر مثلها من قبل”.

وأوضح أن قوات الاحتلال وصلت إلى المناطق القريبة من المستشفيات التي تؤوي الجرحى والنازحين، لافتًا إلى أن “المقاومة أجبرت قوات الاحتلال على التراجع في بعض المواقع”.