“سرايا القدس” تطلق رشقات صاروخية نحو المستوطنات والمواقع إسرائيلية (فيديو)

نشرت “سرايا القدس” الجناح العسكري لحركة “الجهاد الإسلامي” الفلسطينية مقطع فيديو يظهر إطلاق رشقات صاروخية نحو المستوطنات والمواقع العسكرية الإسرائيلية.

وقالت “سرايا القدس” عبر قناتها في تلغرام، اليوم الجمعة، “رشقات صاروخية دكت بها سرايا القدس المدن المحتلة والمواقع العسكرية ضمن معركة طوفان الأقصى” حيث ظهرت رشقات الصواريخ وهي تنطلق بكثافة من مواقع عدة.

وفي وقت سابق اليوم، أطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية رشقات صاروخية باتجاه مستوطنات غلاف غزة بالتزامن مع استمرار غارات جيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق عدة في القطاع.

ومنذ 35 يوما، يشن جيش الاحتلال “حربا مدمرة” على غزة، خلفت عشرات الآلاف بين شهيد وجريح، فيما قتلت كتائب القسام إلى جانب باقي فصائل المقاومة أكثر من 1538 إسرائيليا وأصابت 5431، وفقا لمصادر إسرائيلية رسمية، كما أسرت ما لا يقل عن 242 إسرائيليا.