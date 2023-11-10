شاهد: حزب الله يستهدف جنودًا إسرائيليين على الحدود مع لبنان

أعلن حزب الله اللبناني استهداف أفراد من الجيش الإسرائيلي في محيط ثكنة “دوفيف” عند الحدود الجنوبية للبنان، الأربعاء.

ونشر الحزب، أمس الخميس، مشاهد لهذا الاستهداف، تُظهر إطلاق قذيفة صاروخية على عدد من الجنود، وتصاعد أعمدة الدخان من المكان المستهدف.

وفي بيان منفصل، أمس الخميس، أعلن الحزب إصابة دبابتي ميركافا إسرائيلية وسقوط طاقميها بين قتيل وجريح، وذلك بعد هجوم صاروخي، عصر الخميس، على موقع المطلة.

ويواصل حزب الله الهجوم على ثكنات عسكرية إسرائيلية بالقرب من الحدود اللبنانية لليوم الـ34، وذلك “دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييدًا لمقاومته الباسلة”، كما يعلن في بياناته.