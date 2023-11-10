شاهد: حزب الله يستهدف جنودًا إسرائيليين على الحدود مع لبنان

أعلن حزب الله اللبناني، استهداف عناصر من الجيش الإسرائيلي في محيط ثكنة “دوفيف” عند الحدود الجنوبية للبنان، يوم الأربعاء.

ونشر الحزب، أمس الخميس، مشاهد لهذا الاستهداف، والتي تظهر إطلاق قذيفة صاروخية على عدد من الجنود، وتصاعد أعمدة الدخان من المكان المستهدف.

وفي بيان منفصل، أمس الخميس، أعلن الحزب إصابة دبابتي ميركافا إسرائيلية وسقوط طاقمها بين قتيل جريح، وذلك بعد هجوم صاروخي، عصر الخميس، على موقع المطلة.

ويواصل حزب الله الهجوم على ثكنات عسكرية إسرائيلية بالقرب من الحدود اللبنانية لليوم الـ34، وذلك “دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييدًا لمقاومته الباسلة”، كما يعلن في بياناته.