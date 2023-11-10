قبل توجهه لمعبر رفح.. الجزيرة مباشر تلتقي كريس هيدجز مدير مكتب نيويورك تايمز في الشرق الأوسط سابقا (فيديو)

قال كريس هيدجز مدير مكتب صحيفة نيويورك تايمز في الشرق الأوسط سابقا،”إن ما يجري في غزة مذبحة وإبادة جماعية وليست حربا”.

وأضاف هيدجز في لقاء مع قناة الجزيرة مباشر قُبيل توجهه لمعبر رفح بأنه لن يسمح لنفسه أن يظل قابعا في الولايات المتحدة وهو يشاهد جريمة إبادة جماعية تجري بحق الفلسطينيين في غزة.

وقال “لن أقف صامتا وأنا أشاهد هذه الجرائم”.

وأوضح هيدجز أن تأثير ذهابه لمعبر رفح قد لا يكون كبيرا، لكنه سيقول للعالم إن إسرائيل تمنع الصحافة الأجنبية من الدخول لغزة لتكون شاهدة على ما ترتكبه من جرائم هناك.

وقال إن الإعلام الغربي خاضع لحفنة من الشركات التي تمتلكه وتتحكم في 90% مما يشاهده الأمريكيون.

وأضاف أن المؤسسات الإعلامية الغربية تقدم رواية منحازة لإسرائيل، وشبكات إعلامية كبرى مثل “سي إن إن” وغيرها أسهمت في جرائم الإبادة الجماعية التي تجري في غزة بدعمها هذه الحرب، عبر شيطنة الفلسطينيين.

وعن مستقبل الحرب، قال هيدجز إن عقبات كبيرة تواجه إسرائيل في خطتها الرامية لتهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء، موضحا أن مصر الآن تتعرض لضغوط هائلة، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الصعبة التي تعيشها، لقبول النازحين من غزة في سيناء، وهو ما تهدف إليه إسرائيل في نهاية الأمر.