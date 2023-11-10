“قراصنة إلكترونيون” يمهلون نتنياهو حتى نهاية الجمعة لوقف الحرب على غزة (فيديو)
وجه مجموعة من “القراصنة الإلكترونيين” رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والحكومة الإسرائيلية، اليوم الجمعة.
وقال القراصنة في بيان لهم بالفيديو إن القصف المستمر على قطاع غزة تسبب “في دمار لا يمكن تخيله ما تسبب في فقدان آلاف الناس لأرواحهم”.
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ودعا القراصنة نتنياهو وحكومته للتوقف عن هذه الهجمات التي لا معنى لها على غزة فورا، وفق قولهم.
وحض القراصنة “شعب إسرائيل” على المطالبة بمحاسبة قياداتهم والاعتراض على سفك الدماء في قطاع غزة.
وتابعوا خلال البيان: “يا شعب إسرائيل لا تقفوا مكتوفي الأيدي وأنتم تشاهدون حكومتكم وهي ترتكب الأعمال الوحشية باسمكم”.
وأمهل القراصنة خلال بيانهم حكومة الاحتلال الإسرائيلي حتى نهاية هذا اليوم 10 من نوفمبر/تشرين الثاني، لوقف هذه الحملة ضد المدنيين.
واختتم القراصنة بيانهم بتهديد رئيس الوزراء الإسرائيلي، قائلين: “آن الأوان يا نتنياهو لك ولحكومتك أن تُحاسبوا على أفعالكم وتواجهوا عواقب اعتداءاتكم في غزة”.