قوات الاحتلال تستخدم معتقلا فلسطينيا درعا بشريا في الضفة الغربية (فيديو)

استخدم جيش الاحتلال الاسرائيلي معتقلًا فلسطينيًّا درعًا بشريًّا، أثناء اشتباكات خلال اقتحامه لمخيم الفوار قرب مدينة الخليل بالضفة الغربية صباح اليوم الجمعة.

وأظهر فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، المعتقل علاء أبو هشهش وهو جالس على الأرض معصوب العينين ومن خلفه جندي إسرائيلي يحتمي به ويصوب بندقيته نحو مجموعة من الفلسطينيين المحتشدين.

واندلعت مواجهات بين عشرات الفلسطينيين إثر اقتحام الاحتلال مخيم الفوار واعتقاله عددًا من المواطنين.

تغطية صحفية: "بعد أن نكلوا به وسحلوه من المنزل.. جيش يتخذ من الأسير المحرر علاء أبو هشهش وهو معصب العينين درعا بشريا خلال المواجهات في مخيم الفوار بالخليل". pic.twitter.com/uMxSiqTYVA — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 10, 2023

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، اعتقل الاحتلال فجر اليوم الجمعة، 28 مواطنًا من محافظة الخليل، وتخلل عمليات الاعتقال اندلاع مواجهات أطلقت فيها قوات الاحتلال الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، باتجاه منازل المواطنين؛ مما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق.

وتأتي حادثة استخدام قوات الاحتلال لمواطن فلسطيني درعًا بشريًّا، بالتزامن مع زعم الاحتلال أن المقاومة الفلسطينية في غزة تتخذ المدنيين دروعًا بشرية وتحتمي بهم، معتبرًا أن ذلك يبرر قتل آلاف المدنيين، غالبيتهم من النساء والأطفال والمسنّين.

وتشهد أنحاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس يوميًّا حملات مداهمة واقتحامات للقرى والبلدات من قبل قوات الجيش الإسرائيلي، تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق للنار وقنابل الغاز على الفلسطينيين.