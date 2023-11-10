سياسة|الدنمارك

مشجع يقتحم مباراة في دوري أبطال أوروبا ويرفع علم فلسطين (شاهد)

مشجع يقتحم مباراة في دوري الأبطال ويرفع العلم الفلسطيني
مشجع يقتحم مباراة في دوري الأبطال ويرفع العلم الفلسطيني (رويترز)
10/11/2023

اقتحم أحد المشجعين، مساء الأربعاء، مباراة مانشستر يونايتد الإنجليزي ومضيفه كوبنهاغن الدنماركي خلال مباريات دوري أبطال أوروبا، رافعًا العلم الفلسطيني.

وركض المشجع لعدة ثواني على أرضية ملعب “باركن ستاديون”، حاملًا العلم وكتب عليه “أوقفوا قتل الأطفال في غزة، دعونا نقف معًا”.

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ولقي المشجع إعجاب الجمهور الذي تعالت صيحاتهم في المدرجات، وذلك قبل أن يلقي أمن الملعب القبض عليه.

وبالرغم من أن السلطات والاتحادات الرياضية تحذر من رفع العلم الفلسطيني في المدرجات، إلا أن مشجعين في إنجلترا وفرنسا وهولندا وغيرها من بلدان أوروبا استمروا في التعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني.

مشجع يقتحم مباراة ليفربول ولوتون تاون في الدوري الإنجليزي رافعًا العلم الفلسطيني
مشجع يقتحم مباراة ليفربول ولوتون تاون في الدوري الإنجليزي رافعًا العلم الفلسطيني (رويترز)

وقام عدد من المشجعين في أوروبا وبعض الدول العربية برفع أعلام فلسطين، ولافتات ضد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

المصدر : الجزيرة مباشر