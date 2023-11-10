مشجع يقتحم مباراة في دوري أبطال أوروبا ويرفع علم فلسطين (شاهد)
اقتحم أحد المشجعين، مساء الأربعاء، مباراة مانشستر يونايتد الإنجليزي ومضيفه كوبنهاغن الدنماركي خلال مباريات دوري أبطال أوروبا، رافعًا العلم الفلسطيني.
وركض المشجع لعدة ثواني على أرضية ملعب “باركن ستاديون”، حاملًا العلم وكتب عليه “أوقفوا قتل الأطفال في غزة، دعونا نقف معًا”.
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ولقي المشجع إعجاب الجمهور الذي تعالت صيحاتهم في المدرجات، وذلك قبل أن يلقي أمن الملعب القبض عليه.
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🇵🇸🇵🇸
مشجع يقتحم ملعب مباراة مانشستر يونايتد و كوبنهاغن حاملًا علم فلسطين
— EPL World (@EPLworld) November 8, 2023
وبالرغم من أن السلطات والاتحادات الرياضية تحذر من رفع العلم الفلسطيني في المدرجات، إلا أن مشجعين في إنجلترا وفرنسا وهولندا وغيرها من بلدان أوروبا استمروا في التعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني.
وقام عدد من المشجعين في أوروبا وبعض الدول العربية برفع أعلام فلسطين، ولافتات ضد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
"أوقفوا قـ ــتـ ــل الأطفال في #غزة".. مشجع يقتحم مباراة #مانشستر_يونايتد وكوبنهاغن في دوري أبطال أوروبا ويرفع علم #فلسطين#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/jq2pWr6iNS
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 9, 2023