“نيويورك تايمز” عن أمين سر منظمة التحرير: منفتحون على دور في مرحلة ما بعد “حماس” في غزة

نقلت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية عن أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ أن السلطة الفلسطينية أبلغت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أنها منفتحة على لعب دور في مرحلة “ما بعد حماس” في قطاع غزة إذا التزمت الولايات المتحدة بحل الدولتين.

ونقلت الصحيفة عن الشيخ قوله إنه أبلغ وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن الأسبوع الماضي، أن السلطة الفلسطينية تسعى “للحصول على التزام من الإدارة الأمريكية بقرار سياسي شامل يتضمن قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية”.

وأضاف الشيخ أن القيادة الفلسطينية تريد “مبادرة أمريكية جادة تجبر إسرائيل على الالتزام بها”، معربًا عن اعتقاده بأن “الإدارة الأمريكية الحالية قادرة على القيام بذلك”.

وقال الشيخ إنه لا يعتقد أن الحكومة الإسرائيلية الحالية، التي دفعت بقوة من أجل ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية، ستوافق على صفقة تشمل انسحاب إسرائيل من الضفة، التي يعيش بها أكثر من 700 ألف مستوطن، أو تحديد الوضع السياسي للقدس الشرقية المحتلة.

