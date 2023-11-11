أبو عبيدة: دمرنا أكثر من 160 آلية إسرائيلية منذ بدء العدوان البري منها 25 في آخر 48 ساعة (فيديو)

قال أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن مقاتلي القسام دمروا أكثر من 160 آلية عسكرية إسرائيلية تدميرا كليا أو جزئيا منذ بدء جيش الاحتلال اجتياحه البري لقطاع غزة.

وأضاف في كلمة صوتية، اليوم السبت، أنه من بين الآليات العسكرية الإسرائيلية المدمرة أكثر من 25 في آخر 48 ساعة فقط.

وتابع الناطق باسم القسام أن دبابات جيش الاحتلال تواجه مقاومة عنيفة واشتباكات ضارية تجبرها على التراجع وتغيير مسار التوغل.

#أبو_عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام: دمّرنا أكثر من 160 آلية عسكرية بينها 25 خلال 48 ساعة الأخيرة pic.twitter.com/HAARd5FPzQ — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 11, 2023

وقال أبو عبيدة “التضحية العظيمة التي يقدمها مقاتلو القسام هي مقدمة للنصر”.

وأوضح أن ما يحدث على الأرض في غزة هو أن الآلة العسكرية الإسرائيلية تدك كل من يقابلها.

وأضاف أبو عبيدة “الانتقام السهل والسريع من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي يأتي لاسترضاء جبهته الداخلية”.

وأشار إلى أن “قصف المستشفيات وقتل المدنيين والأطفال هو الإنجاز الوحيد لجيش الاحتلال حتى الآن، بهدف استدعاء صورة لنصر مزيف أمام جبهته الداخلية”.

وأكد الناطق باسم القسام أن المواجهة غير متكافئة “لكنها تخيف وترعب أعتى قوة في المنطقة”.