أمير قطر: لا يجوز الاكتفاء بالاستنكار وعلينا اتخاذ خطوات رادعة لوقف جرائم الحرب في غزة (فيديو)

رفض أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم السبت، اكتفاء الدول العربية والإسلامية بالشجب والاستنكار، مشددًا على ضرورة “اتخاذ خطوات رادعة لوقف جرائم الحرب المتواصلة في غزة”.

وقال في كلمته خلال القمة العربية الإسلامية المشتركة الطارئة في الرياض إن “الفلسطينيين يمرون بما لا طاقة للبشر على تحمّله من فظائع آلة الحرب الإسرائيلية”.

وأوضح أن المجتمع الدولي فشل في تحمّل مسؤولياته لإيقاف المجازر ووضع حد للحرب العدوانية في غزة، معربًا عن أمله في حصول هدنة إنسانية في القريب العاجل.

وتساءل أمير قطر “من كان يتخيل أن المستشفيات ستُقصف علنًا في القرن الحادي والعشرين، وأن عائلات ستُمسح من السجلات بالقصف العشوائي؟”.

كما استغرب معاملة المجتمع الدولي لإسرائيل وكأنها فوق القانون الدولي، متسائلًا “إلى متى سيُسمح لها بأن تضرب بالقوانين الدولية عرض الحائط؟”.

وتأتي القمة العربية الإسلامية تزامنًا مع استمرار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ36، وبمشاركة قادة وزعماء وممثلي دول الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.