إيلون ماسك: قتل أطفال غزة يصنع أعضاء جدد في حماس (فيديو)

وجه مالك منصة إكس الأمريكي إيلون ماسك رسائل إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي خلال لقاء في بودكاست استضافه رجل الأعمال الأمريكي ليكس فريدمان.

ماسك قال: في الواقع إذا كنت على شفا أن ترتكب إبادة جماعية بشكل صريح ضد شعب كامل وهذا شيء لا يمكن قبوله لأي شخص فسوف تتركون خلفكم الكثير من الأحياء الكارهين لإسرائيل.

واستطرد ماسك قائلا: لذلك فالسؤال الحقيقي هو مقابل كل عضو تقتله في حماس كم صنعت؟ إذا صنعت أكثر مما قتلت فإنك لم تنجح هذا هو الوضع الحقيقي هناك.

وأضاف: إذا قتلت طفلا لشخص ما في غزة فقد صنعت على الأقل العديد من أفراد حماس الذين هم مستعدون للموت فقط لقتل إسرائيلي واحد.