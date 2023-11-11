ارتفاع حصيلة الاعتقالات في الضفة بعد بدء طوفان الأقصى إلى 2425 فلسطينيا

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني اليوم السبت، إن حصيلة الاعتقالات التي قامت بها قوات الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة بعد السابع من أكتوبر/تشرين أول الماضي وصلت إلى 2425 معتقلا.

وقالت الهيئة والنادي في بيان إن قوات الاحتلال الإسرائيليّ اعتقلت منذ مساء أمس وحتّى فجر اليوم السبت في الضّفة نحو 25 مواطنًا، بينهم أطفال.

وأضاف البيان أن عمليات الاعتقال تركزت في بلدة إذنا بالخليل، ووقع بعضها في محافظات نابلس، ورام الله، والقدس، وطولكرم، وبيت لحم.

ورافقت حملة الاعتقالات عمليات تنكيل واسعة واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات للمعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات تخريب وتدمير واسعة في منازل المواطنين، واعتقال مواطنين رهائن.

وتشمل الحصيلة الإجمالية للمعتقلين من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا إلى تسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا رهائن.

وتأتي حملات الاعتقال المتواصلة، في إطار العدوان الشامل على الشعب الفلسطيني، والإبادة المستمرة في غزة، بعد السابع من أكتوبر.