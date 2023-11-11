بينهم 4 بجروح خطرة.. إصابة 5 جنود إسرائيليين جراء هجمات لحزب الله

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، إصابة 5 جنود جراء هجمات شنها حزب الله اللبناني استهدفت شمال إسرائيل.

وقال الجيش في بيانين منفصلين إن “5 جنود أصيبوا بينهم 4 بجروح خطرة، جراء إطلاق صاروخ مضاد للدبابات، وهجوم آخر لطائرات بدون طيار (مسيّرة)”.

وأوضح أن 3 من الإصابات الخطرة وقعت جراء “إطلاق صاروخ مضاد للدبابات على موقع عسكري، في منطقة المنارة، شمالي إسرائيل”. بينما جاءت الإصابة الرابعة على خلفية “سقوط طائرة بدون طيار دخلت الأراضي الإسرائيلية من لبنان”.

وفي السياق، أشار جيش الاحتلال إلى أن “الهجوم بالطائرة المسيّرة أسفر عن تعرض الجندي الخامس لجروح متوسطة”.

ولفت في البيانين إلى أنه قام بـ”مهاجمة سلسلة من الأهداف التابعة لمنظمة حزب الله” ردًا على هذه الهجمات.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن حزب الله أن مقاتليه استهدفوا مواقع عسكرية وتجمعات لجنود إسرائيليين قرب الحدود اللبنانية، و”حققوا إصابات مباشرة”.

وقالت الحزب في بيان “دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وتأييدًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف ‌‏مقاتلونا تجمعين ‏لقوات الاحتلال، الأول بين بلدتي حدب البستان وبركة ريشة، والثاني في حرش الضهيرة ‏بالأسلحة الصاروخية، وحقّقوا ‏فيهما إصابات مباشرة”.

وذكرت قناة “المنار” التابعة لحزب الله أن “المقاومة ‏الإسلامية نفذت هجومًا ضد قوات ‏الاحتلال الإسرائيلي في ثكنة يفتاح قديش وتجمعًا مستحدثًا في شرق مستعمرة ‏حتسودت يوشع بواسطة ثلاث مسيرات هجومية”.

بالصور | المقاومة الإسلامية في #لبنان للعدو الصهيوني: بعضٌ من بأسنا ولن يتم الإكتفاء بذلك

3/4#حزب_الله pic.twitter.com/6hSNjPXQqI — قناة المنار (@TVManar1) November 10, 2023

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية بوتيرة يومية، قصفًا متبادلًا ومتقطعًا بين جيش الاحتلال الإسرائيلي من جهة، وحزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان من جهة أخرى، ما خلّف شهداء من جبهة المقاومة، وقتلى في الصفوف الإسرائيلية.