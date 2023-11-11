حسرة أمّ فلسطينية استشهدت ابنتها الوحيدة بقصف إسرائيلي لرفح (فيديو)
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11/11/2023
عاشت أمّ فلسطينية لحظات عصيبة حين تأكدت من استشهاد ابنتها الوحيدة جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنزل عائلة الغوطي في رفح جنوب قطاع غزة.
وخيمت مشاعر الحزن والصدمة على والدة الشهيدة التي قالت لرجال الإسعاف “بنتي الوحيدة، أمانة تتأكدوا أنها عايشة، أمانة ما تودوها على الثلاجات”.
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وقد استُشهد اليوم عشرات المواطنين، وأُصيب آخرون بالقصف الإسرائيلي المتواصل على مناطق متفرقة من قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، وسط محاصرة لآلاف الجرحى والنازحين بمستشفيات مدينة غزة.
وأسفرت الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عن استشهاد أكثر من 11078، بينهم 4506 أطفال و3027 امرأة، إضافة إلى إصابة 27490 مواطنا، غالبيتهم من النساء والأطفال.
المصدر : الجزيرة مباشر