رئيسي يدعو لتسليح الفلسطينيين وتصنيف جيش الاحتلال الإسرائيلي “منظمة إرهابية” (فيديو)

دعا الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم السبت، من الرياض الدول الإسلامية إلى تصنيف جيش الاحتلال الإسرائيلي “منظمة إرهابية” على خلفية الحرب التي يشنها على قطاع غزة.

وطلب رئيسي، في كلمة أمام القمة المشتركة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية المنعقدة في الرياض، من الدول الإسلامية “تسليح الفلسطينيين” في حال “استمرت الهجمات” في قطاع غزة المحاصر.

وأضاف رئيسي “يجب أن نؤدي دورا ما، بما أن المنظمات الدولية أصبحت الآن غير ذات جدوى”.

الرئيس الإيراني: #الولايات_المتحدة شجعت الكيان الصهيوني على ارتكاب جـ ـرائمه ضد الفلسطينيين.. ويجب محاكمة المجـ ـرمين الذين شاركوا في الحـــ ـرب ضد غزة#الجزيرة_مباشر | #قمة_عربية_إسلامية_بالسعودية pic.twitter.com/MOdV5C3cEk — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 11, 2023

كما دعا إلى مقاطعة تجارية لإسرائيل التي لا تعترف بها طهران، خصوصا في “ميدان الطاقة”، قائلا “ينبغي وقف التجارة والتعاون مع الكيان الصهيوني ومقاطعة البضائع (الإسرائيلية)”.

وجدد رئيسي اتهامه الولايات المتحدة بكونها “تشجع الكيان الصهيوني على إجرامه في غزة، وهي دخلت الحرب بالفعل إلى جانب ‘إسرائيل’ بإرسال سفنها” الحربية إلى شرق المتوسط.

كما طالب “بتشكيل محكمة دولية لمقاضاة الصهاينة والأمريكيين الضالعين في عمليات الإبادة الجماعية والمجازر ضد الإنسانية في غزة”.

ومنذ 36 يوما، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا جوية وبرية وبحرية على قطاع غزة، دمر خلالها أحياء سكنية على رؤوس قاطنيها، وأدت إلى استشهاد 11078 فلسطينيا بينهم 4506 أطفال و3027 امرأة و678 مسنّا، وإصابة 27490 بجروح مختلفة، حتى ظهر الجمعة، حسب مصادر رسمية.