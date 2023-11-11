طبيب بالمستشفى الإندونيسي: الأطفال يتعرضون للموت بعد انقطاع الكهرباء وننتظر من مصر والدول العربية مدنا بالدعم (فيديو)

قال محمد شعبان أحد الأطباء بالمستشفى الإندونيسي في قطاع غزة إن الأطفال والمرضى في قسمي الطوارئ والعناية المركزة يتعرضون للموت نتيجة انقطاع الكهرباء.

وأضاف أمام كاميرا الجزيرة مباشر أثناء جولة لها داخل المشفى بعد استهداف محيطه بالقصف أنهم ينتظرون من مصر والدول العربية أن تمدهم بالدعم العاجل قبل وقوع الكارثة بمستشفيات القطاع.

وتابع “توقفت جميع العمليات الجراحية في المستشفى جراء نقص الإمكانات الطبية والبشرية”.

وأشار الطبيب إلى أن كافة المرضى باتوا يفترشون الأرض لعدم توافر الأسرة بعد اكتظاظ المشفى بالمصابين، مشيرا إلى أن كافة ممرات المشفى باتت ممتئلة.

وأوضح أن المستشفى بات يفتقد للعدد المطلوب من الكادر الطبي المطلوب لإجراء العمليات الجراحية.





وأكد الطبيب أنهم باتوا يستخدمون أجهزة التنفس الاصطناعي اليدوية بعد توقف الأجهزة الآلية بسبب انقطاع الكهرباء.

وتابع” لدينا مئات المرضى بحاجة لإجراء عمليات جراحية بين متوسطة وبسيطة (نسبة نجاحها 100%) لكننا لا نستطيع إنقاذهم بسبب نقص الإمكانات”.

وتوقف المولد الرئيسي للمستشفى الإندونيسي عن العمل إثر نفاد الوقود ما ينذر بوقوع كارثة إنسانية تطال المرضى والمصابين في المستشفى.

وأظهر مقطع فيديو منشور، الأطباء وهم يجرون جراحة لأحد المصابين على أضواء الهواتف المحمولة.





كما استعرض طبيب بالمشفى إحدى الشظايا التي سقطت داخل المستشفى جراء غارات جيش الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة.

وفي وقت سابق الجمعة، شنت طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي، سلسلة غارات عنيفة في محيط مستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن الوضع في غزة كارثي ولا يوجد لديهم ماء ولا طعام لتقديمه للمرضى والنازحين بالمستشفيات.

بدوره، حذّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أمام مجلس الأمن الدولي من أن النظام الصحي في قطاع غزة بات “منهكا تماما”، قائلا إن نصف المستشفيات البالغ عددها 36 مستشفى في القطاع أصبحت خارج الخدمة.





وقال تيدروس أدهانوم غيبرييسوس “يستحيل وصف الوضع على أرض الواقع: أروقة مستشفيات مكتظة بجرحى ومرضى وأشخاص يحتضرون، مشارح مكتظة، عمليات جراحية دون تخدير، عشرات الآلاف من اللاجئين”.

وأشار غيبرييسوس إلى وقوع “أكثر من 250 هجوما” على المؤسسات الصحية في غزة والضفة الغربية منذ بداية الحرب في 7 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.