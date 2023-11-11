طوابير المواطنين في رفح بجنوب قطاع غزة للحصول على مياه الشرب (فيديو)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر توافد عشرات من المواطنين إلى محطة تحلية مياه للحصول على مياه الشرب، في ظل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والحصار المفروض عليه.

ومع استمرار قوات الاحتلال في قطع المياه عن منازل القطاع أصبح المواطنون يصطفون في طوابير ساعات طويلة في رفح بجنوب قطاع غزة للحصول على مياه الشرب.

ويبين مقطع الفيديو توافد عشرات من المواطنين إلى محطة تحلية محدودة القدرة للحصول على مياه الشرب في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها القطاع.

وكان الاحتلال الإسرائيلي قد أوقف تزويد غزة بالمياه والكهرباء والوقود، ردًّا على عملية “طوفان الأقصى”.

ولليوم الـ36 على التوالي، تواصل قوات الاحتلال قصف قطاع غزة بالمدفعية وشن الغارات الجوية، واقتحامه بالدبابات. وهو ما تسبب في محو أحياء سكنية بكاملها.

وأسفرت الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عن استشهاد أكثر من 11078 مواطنا، بينهم 4506 أطفال و3027 امرأة، إضافة إلى إصابة 27490 آخرين، غالبيتهم من النساء والأطفال.