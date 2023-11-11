سياسة|فلسطين

قوات الاحتلال تقتحم بلدة سيلة الظهر جنوب جنين (فيديو)

مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة سيلة الظهر
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11/11/2023

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم السبت بلدة سيلة الظهر جنوب مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، واندلعت مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال في البلدة.

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تشهد الضفة الغربية ما يشبه حالة الحرب حيث ينفذ جيش الاحتلال حملة مداهمات لمدن ومخيمات الضفة استشهد خلالها 183 فلسطينيا، واعتُقل 2400 آخرون، وتم تحويل 900 منهم إلى الاعتقال الإداري، بحسب نادي الأسير الفلسطيني.

ويأتي ذلك بعد يوم دام في الضفة الغربية حيث شيّع آلاف الفلسطينيين في مدينة جنين بشمال الضفة الغربية، أمس الجمعة، 14 فلسطينيا استشهدوا برصاص الجيش الإسرائيلي الخميس.

ويوم الخميس، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان استشهاد 14 فلسطينيا في مخيم جنين، وإصابة 20 بجروح بعضها خطيرة، بعد مواجهات مع قوات الاحتلال.

ومنذ 36 يوما، يشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا جوية وبرية وبحرية على غزة دمر خلالها أحياء سكنية على رؤوس ساكنيها، واستشهد جراءها 11078 فلسطينيا بينهم 4506 أطفال و3027 امرأة و678 مسنّا، وأصيب 27490 بجروح مختلفة.

المصدر : الجزيرة مباشر