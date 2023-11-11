كتائب القسام تستهدف منزلا تحصن فيه جنود الاحتلال في بيت حانون (فيديو)

نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم السبت، مقطعا مصورا يظهر استهداف مقاتليها عددا من جنود الاحتلال تحصنوا في منزل شمالي بيت حانون في قطاع غزة.

وفي بيان آخر قالت كتائب القسام إنها استهدفت 3 آليات عسكرية بقذائف “الياسين 105” في محور جنوب غرب مدينة غزة.

وفي بيان ثالث قالت الكتائب إنها تدكّ موقع “مارس” العسكري بقذائف الهاون.

ومنذ 36 يوما، يشن الجيش الإسرائيلي حربا جوية وبرية وبحرية على غزة دمر خلالها أحياء سكنية على رؤوس ساكنيها، واستشهد 11078 فلسطينيا بينهم 4506 أطفال و3027 امرأة و678 مسنّا، وأصيب 27490 بجروح مختلفة.