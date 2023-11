ماكرون يدعو إسرائيل إلى وقف القصف على المدنيين في غزة.. ونتنياهو يرد

حضّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إسرائيل على “وقف القصف الذي يقتل مدنيين” في غزة.

وقال ماكرون في مقابلة مع “بي بي سي” بثت مساء الجمعة “نحن نشاطر (إسرائيل) وجعها ونشاركها رغبتها في التخلص من الإرهاب”، لكن “في الواقع اليوم ثمة مدنيون يُقصفون. هؤلاء الأطفال، هؤلاء النساء، هؤلاء الكبار في السن يتعرضون للقصف والقتل، ولا يوجد أي مبرر ولا أي شرعية لذلك، لذا نحض إسرائيل على التوقف”.

وأضاف الرئيس الفرنسي “رد الفعل هذا في مكافحة الإرهاب، لأنه صادر عن ديمقراطية، يجب أن يكون وفق القواعد الدولية للحرب والقانون الإنساني الدولي”.

وردا على سؤال بشأن انتهاك إسرائيل المحتمل للقانون الدولي، أكد ماكرون أنه “ليس قاضيا”، مبديا قلقه من أن يؤدي “القصف المكثف” لغزة إلى “استياء” في المنطقة.

وتأتي هذه التصريحات غداة “مؤتمر إنساني” عُقد الخميس، في باريس بمبادرة من ماكرون الذي دعا خلاله إلى “العمل على وقف إطلاق النار”.

وشدد ماكرون، الجمعة، على أنه “لا يوجد حل آخر سوى هدنة إنسانية أولا” وذلك للتحرك نحو “وقف لإطلاق النار يتيح حماية جميع المدنيين الذين لا علاقة لهم بالإرهابيين”.

وقال “يستحيل أن نشرح أننا نريد مكافحة الإرهاب من خلال قتل أبرياء”.

بدروه، رد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الرئيس الفرنسي، قائلا إن “مسؤولية إيذاء المدنيين تتحملها حماس، وإن إسرائيل دخلت الحرب لأنها (أي حماس) قتلت مئات الإسرائيليين واختطفت أكثر من 200”.

وأضاف نتنياهو “نحاول تجنب إيذاء المدنيين وندعوهم إلى مغادرة مناطق القتال لكن حماس تمنعهم وتستخدمهم دروعا بشرية”، وفق قوله.

