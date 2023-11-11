مدير مستشفى الشفاء بغزة: نحو 22 ألف شخص داخل المستشفى يتعرضون للإبادة (فيديو)

قال الدكتور محمد أبو سلمية مدير مستشفى الشفاء بغزة أن نحو 22 ألف شخص بين مريض وكادر طبي ونازح داخل مجمع الشفاء الطبي، يتعرضون للإبادة.

وأضاف أبو سلمية في حديث للجزيرة مباشر اليوم السبت، أن المستشفى يتعرض لهجمة كبيرة وسط حصار خانق، وأن أي متحرك داخله أو خارجه سواء كان فردا أو سيارة يتم استهدافه من قبل قوات الاحتلال.

وأوضح أبو سلمية أنه لا كهرباء ولا وقود ولا ماء ولا غذاء ولا وسائل اتصال بالمستشفى، وأن هناك حريقا داخل المستشفى في بعض خيام النازحين معربًا عن خشيته أن يمتد فيحرق المستشفى بأكمله.

وطالب أبو سلمية برفع الحصار عن المستشفى وتزويده بالوقود لتجنب خروجه من الخدمة، مشيرًا إلى أن خروج المستشفى من الخدمة سيكون كارثة حقيقية.

وقال أبو سلمية إن الأطفال في الحضانات لا يمكن أن يعيشوا بدون كهرباء، وإن الجرحى والمرضى بدؤوا يموتون واحدا تلو الآخر، مع استمرار القصف في كافة أنحاء المستشفى، حيث أصيب مرضى على الأسرة في العناية المركزة.

وأكد أبو سلمية أن الاحتلال بدأ عمليا في القضاء على مجمع الشفاء الطبي وسط صمت دولي، مضيفًا أن المجمع يوجد به نحو 600 جريح ومريض، وما بين 850 و1000 من الكوادر الطبية، ونحو 20 ألف نازح يتعرضون لإبادة حقيقية داخل المستشفى.

وطالب أبو سلمية العالم بالتحرك لإنقاذ المرضى والنازحين.

#فيديو| مشاهد جديدة من المعارك الطاحنة بين المقاومة وجيش الاحتلال خلف محيط مجمع الشفاء غرب مدينة غزة pic.twitter.com/wUpwruEieW — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 10, 2023

حالة كارثية

من جانبها، قالت منظمة أطباء بلا حدود، اليوم السبت، إن الهجمات تكثفت على مستشفى الشفاء بشكل كبير خلال الساعات القليلة الماضية.

وأضافت المنظمة في بيان على منصة إكس: أبلغ طاقمنا في المستشفى عن حالة كارثية في الداخل منذ ساعات قليلة فقط.

وتابعت المنظمة: تحدثنا عبر الهاتف مع الدكتور محمد عبيد، وهو جراح يعمل لدى منظمة أطباء بلا حدود الخيرية في مستشفى الشفاء. سألناه عما يحدث هناك فقال: لا أستطيع ترك المرضى المصابين.

وأردف: هناك مريض يحتاج إلى عملية جراحية. وهناك مريض نائم بالفعل في قسمنا. لا يمكننا ترك المستشفى وهؤلاء الأشخاص المرضى في الداخل. كطبيب أديت القسم على أن أساعد الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة.

وكررت المنظمة دعواتها بشكل عاجل لوقف الهجمات على المستشفيات وحماية المرافق الطبية والطواقم الطبية والمرضى.

ونقلت المنظمة عن الدكتور محمد أبو مغيصب المسؤول بالمستشفى قوله: منذ صباح اليوم، توقف العديد من الطواقم الطبية التابعة لمنظمة أطباء بلا حدود عن العمل في المستشفيات المدعومة في مدينة غزة بسبب القصف المستمر.

يذكر أن مستشفى الشفاء هو المرفق الصحي التشغيلي الرئيسي في مدينة غزة الذي يقدم الرعاية الطارئة والجراحية.

ويتعرض مستشفى الشفاء ومحيطه لاستهداف مستمر بالقصف من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي.