وصول عدد من الشهداء والجرحى إلى مستشفى محمد يوسف النجار برفح (فيديو)

استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، اليوم السبت، بغارات إسرائيلية استهدفت عدة مناطق في غزة، مع تواصل الحرب الإسرائيلية على القطاع لليوم الـ36 على التوالي.

ورصدت كاميرا الجزيرة مباشر وصول عدد من الشهداء والجرحى إلى مستشفى محمد يوسف النجار، جراء استهداف طيران الاحتلال عددا من المنازل في مدينة رفح بجنوب القطاع.

من جانبه قال المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إسماعيل الثوابتة إن جيش الاحتلال ينشر طائرات مُسيّرة تطلق النار بكثافة داخل ساحة مجمع الشفاء الطبي على كل من يتحرك.

وأضاف: إن مجمع الشفاء الطبي يتعرض في هذه الأثناء إلى جريمة مكتملة الأركان وهناك الآلاف بالمجمع مهددون بالموت، مشيرا إلى أنه لا أحد يستطيع دفن الجثث الموجودة بساحات مجمع الشفاء بسبب استهداف كل من يتحرك بالمجمع.

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة: إن 39 طفل خداج في مجمع الشفاء الطبي مهددون بالموت في أي لحظة، وقد ارتقى منهم طفل صباح اليوم، وعدم إدخال الوقود إلى المشافي سيكون حكمًا بإعدام البقية، والحاضنات ستتمكن من العمل حتى مساء اليوم فقط، وبعدها سينفد الوقود.

وأضافت الوزيرة في مؤتمر صحفي اليوم السبت أن 20 مستشفى من أصل 35 توقفت تماما وخرجت من الخدمة، حيث باتت غير قادرة على تقديم خدماتها للجرحى، إما بسبب استهدافها من قبل قوات الاحتلال بشكل مباشر، أو بسبب نفاد الوقود منها وانقطاع التيار الكهربائي، أو بسبب الحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال والنقص في الكوادر الطبية وإنهاكها، حيث تعمل على مدار الساعة لأكثر من 36 يوما بشكل متواصل منذ بداية الحرب على غزة.