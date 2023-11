اليونيسيف: حياة مليون طفل في غزة على شفير الهاوية

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف، أمس الجمعة، إن حياة مليون طفل في غزة أصبحت معلقة بخيط رفيع مع انهيار الخدمات الصحية للأطفال تقريبا في أنحاء القطاع.

وأضافت في بيان على موقعها الإلكتروني أن الانهيار شبه الكامل للخدمات الطبية وخدمات الرعاية الصحية في جميع أنحاء قطاع غزة، ولا سيما المناطق الشمالية، يهدد حياة كل طفل في القطاع.

وأوضحت أنه خلال الـ24 ساعة الماضية، توقفت الرعاية الطبية في مستشفيي الرنتيسي والنصر للأطفال تقريبًا، حيث لم يكن هناك سوى مولّد صغير يزود وحدات العناية المركزة والعناية المركزة لحديثي الولادة بالطاقة، وتفيد التقارير بهجمات وأعمال عدائية مكثفة بالقرب من مستشفى الرنتيسي، وهناك أطفال يخضعون لغسيل الكلى وآخرون في العناية المركزة.

Lives of one million children ‘hanging by a thread,’ as child health services almost collapse across the Gaza Strip

Press release: https://t.co/U4LzYzxzTx pic.twitter.com/tl8UF0MApR

— UNICEF MENA – يونيسف الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (@UNICEFmena) November 10, 2023