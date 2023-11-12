أكفان جديدة تصل إلى غزة.. الجزيرة مباشر ترصد كم ونوع المساعدات المقدمة للقطاع (فيديو)

رصد مراسل الجزيرة مباشر محمد وشاح دخول مساعدات إلى قطاع غزة، اليوم الأحد، مع استعار الحرب الإسرائيلية.

وكشف وشاح، من داخل الساحة القطرية المخصصة لاستقبال المساعدات المقدمة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر، عن أدق الإحصاءات الرسمية بشأن عدد ومحتويات المساعدات التي تصل إلى القطاع.

وعن كمية المساعدات، أوضح نقلًا عن مصادر خاصة للجزيرة مباشر، أنه منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، دخل القطاع 892 شاحنة فقط منذ فتح المعبر وحتى الآن.

وهو رقم ضئيل مقارنة بما كان يصل إلى القطاع قبل الحرب، حيث كان يدخل يوميًّا ما بين 500 و600 شاحنة.

3 صنوف من المساعدات

وأشار إلى أنه بعدما تمر هذه الشاحنات من مصر، تقطع مسافة 55 كيلومترًا لتصل إلى المعبر الإسرائيلي، الذي يقوم بتفتيشها ويؤخرها قبل أن تعود في طريقها إلى قطاع غزة، مؤكدًا أن جميع المساعدات تذهب إلى الجنوب فقط.

وقال إن المساعدات مكونة من 3 أصناف فقط، وهي المواد الغذائية والمياه، والأغطية والمفروشات، أما الصنف الثالث فهو الأدوية والأكفان. ورغم أهمية تلك المساعدات فإن غزة -وفقًا لوشاح- تحتاج إلى أشياء أكثر أهمية كمًّا ونوعًا.

ويحتاج قطاع غزة إلى الكثير من المستلزمات والأجهزة الطبية وخاصة الجنوب بعدما نزح إليه عشرات الآلاف من الشمال، بالإضافة إلى الوقود والغاز الذي قطعه الاحتلال عن القطاع منذ بدء الحرب، وتسبب في خروج الكثير من المستشفيات من الخدمة بسبب انقطاع الكهرباء.