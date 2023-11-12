إصابة 14 إسرائيليا جراء سقوط صواريخ قرب الحدود اللبنانية وجيش الاحتلال يقصف مواقع لحزب الله (فيديو)

أعلنت نجمة داود الحمراء (جهاز الإسعاف الإسرائيلي) إصابة 14 شخصا بجروح إثر سقوط صواريخ في منطقة “الجليل الأعلى” قرب الحدود اللبنانية.

وأضافت في تغريدة على منصة “اكس”: “يقدم مسعفون من نجمة داود الحمراء العلاج، ويحوِّلون إلى مستشفى زيف، 10 جرحى بشظايا وإصابات في الرأس، من بينهم: 2 في حالة متوسطة و8 جرحى في حالة طفيفة”.

وكانت صفارات الإنذار دوت في “الجليل الأعلى”، مع تقارير عن إطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 7 من جنوده إثر سقوط قذائف هاون على منطقة منارة، القريبة من الحدود اللبنانية.

وقال جيش الاحتلال في تصريح مكتوب: “أصيب 7 جنود بجروح طفيفة في وقت سابق (الأحد) نتيجة سقوط قذائف هاون في منطقة منارة (شمال)، حيث تم نقلهم لتلقي العلاج الطبي”.

بالفيديو | المتحدث باسم جيش الإحتلال الإسرائيلي: سقوط عدة اصابات جراء إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان تجاه مستوطنة "دوفيف" pic.twitter.com/x7rr512Zzs — قناة المنار (@TVManar1) November 12, 2023

والأحد، أعلن “حزب الله” أنه استهداف “قوة لوجستية” إسرائيلية قرب ثكنة “دوفيف” بالإضافة إلى جرافة على الحدود، ما أسفر عن خسائر بشرية وأضرار مادية.

وقال الحزب، في بيان، إن مقاتليه استهدفوا ‏قوة لوجستية تابعة لجيش الاحتلال كانت بِصدد نصب أعمدة إرسال وأجهزة تنصت وتجسس ‏في تجمع مُستحدث قرب ثكنة دوفيف”.

عاجل | المقاومة الاسلامية في لبنان: إلحاقاً ببياننا السابق استهدف مجاهدونا جرافةً تابعة لجيش الإحتلال قرب ثكنة دوفيف بالصواريخ الموجهة مما أدى إلى تدميرها ومقتل طاقمها ووقوع عددٍ من الإصابات المؤكدة بين الجنود المتواجدين حولها بين قتيلٍ وجريح#حزب_الله pic.twitter.com/pME9mCWMSa — قناة المنار (@TVManar1) November 12, 2023

وأضاف أن مقاتليه ألحقوا بالقوة “إصابات مؤكدة بين قتيلٍ وجريح”.





ولاحقا، أعلن الحزب في بيان منفصل أن عناصره استهدفوا بالصواريخ جرافة إسرائيلية قرب هذه الثكنة، ما أدى إلى “تدميرها ومقتل طاقمها”.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أن “المقاومة استهدفت مستعمرة (يفتاح) الإسرائيلية قبالة بلدتي بليدا وميس الجبل الحدوديتين جنوب لبنان”.

وأفاد شهود عيان بأن جيش الاحتلال قصف بشكل مكثف أطراف (بلدة يارون) بالإضافة إلى قصف أطراف بلدتي بليدا وميس الجبل.





وفي حادث ثانٍ، أفاد جيش الاحتلال بأن قواته “هاجمت خلية كانت تخطط لإطلاق النار من منطقة مدنية في الأراضي اللبنانية”.

كما “هاجمت طائرة مسيّرة إسرائيلية خلال الليل (السبت/الأحد) مجموعة مسلحة حاولت إطلاق صواريخ مضادة للدبابات باتجاه إسرائيل بالقرب من منطقة المطلة” الحدودية، وفقا للبيان.

ومنذ 8 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية بوتيرة يومية، قصفا متبادلا ومتقطعا بين جيش الاحتلال من جهة و”حزب الله” وفصائل المقاومة الفلسطينية في لبنان من جهة أخرى؛ ما خلّف شهداء وجرحى في الجانب اللبناني وقتلى وجرحى في الصفوف الإسرائيلية.

ويأتي ذلك على وقع حرب مدمرة يشنها جيش الاحتلال منذ 37 يوما على قطاع غزة، ما خلّف أكثر من 11 ألفا و100 شهيد، بينهم ما يزيد على 8000 طفل وسيدة، بالإضافة إلى أكثر من 28 ألف جريح، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية مساء السبت.