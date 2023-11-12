“الاثنين حوامل”.. كلمات مؤثرة لأب يسأل عن ابنتيه بعد إنقاذه من تحت الأنقاض في غزة (فيديو)

صرخ الأب باكيا: جيبوهم من تحت، أمانة طمنوني عليهم بالله عليكم، بناتي الاثنين حوامل

رصد أحد المدونين في قطاع غزة مشهدًا مؤثرًا لأب فلسطيني يسأل عن ابنتيه بعد انتشاله من تحت الأنقاض مباشرة.

وظهر الأب وقد ملأ الرماد جسده بالكامل، جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي منزله بغارة جوية.

وطالب رجال الإنقاذ بأن يطمئنوه على بناته، وقال “جيبوهم من تحت، أمانة طمنوني عليهم بالله عليكم، بناتي الاثنين حوامل، يارب”، ومضي يبكي.

ويواصل الاحتلال، لليوم الـ37 قصفه جوًا وأرضًا وبحرًا لمختلف أنحاء قطاع غزة، مكثفًا غاراته على شمال القطاع، وخاصة مدينة غزة.

وأعلنت العديد من المستشفيات شمالي قطاع غزة توقفها عن العمل نهائيًا، بسبب انقطاع الكهرباء وحصار قوات الاحتلال لها من جميع الاتجاهات، وهو ما يفاقم ويضاعف من معاناة الجرحى جراء القصف الذين لا يجدون مستشفى لعلاجهم.