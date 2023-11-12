القسام-لبنان تعلن قصف شمالي إسرائيل وسقوط مصابين في الجليل الأعلى قرب الحدود (فيديو)

أعلنت كتائب عز الدين القسام-لبنان “مسؤوليتها عن قصف شمال حيفا ومستوطنتي (شلومي) و(نهاريا) شمالي فلسطين المحتلة بعدة رشقات صاروخية مركزة رداً على مجازر الاحتلال وعدوانه على أهلنا في قطاع غزة”.

وعلى الجهة الأخرى، أعلنت نجمة داود الحمراء إصابة 10 أشخاص في منطقة “الجليل الأعلى” قرب الحدود اللبنانية، بدوره ذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إصابة 7 جنود إثر سقوط قذائف هاون في منطقة منارة قرب الحدود اللبنانية.

ومن غير الواضح ما إذا كانت أعداد الجنود ضمن أعداد المصابين التي أعلنتها نجمة داود الحمراء.

وقال بيان للجيش الإسرائيلي إنه تم رصد إطلاق 15 قذيفة من لبنان تم اعتراض 4 منها، فيما دوت صفارات الإنذار في الجليل الأعلى والجليل الغربي.