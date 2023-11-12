سياسة|قطاع غزة

تواصل التضامن العالمي مع غزة.. مظاهرات في عواصم ومدن كبرى تطالب بوقف العدوان الإسرائيلي (فيديو)

شارك في المظاهرات والمسيرات في وقت متزامن مئات الآلاف في مدن غير العاصمة الإندونيسية
مدة الفيديو 03 minutes 31 seconds
12/11/2023-|آخر تحديث: 12/11/202312:28 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

شهدت عدة عواصم ومدن حول العالم أمس السبت مظاهرات للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وقد أعرب المشاركون فيها عن استنكارهم للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ففي إندونيسيا، شهدت عدة مدن أمس السبت مظاهرات ووقفات تضامنية مع أهل غزة ومدن فلسطين، واستنكارا للعدوان الإسرائيلي ولاجتياح قطاع غزة، وما اعتبروه مجازر وحشية ارتكبت بحق الفلسطينيين أمام مرأى ومسمع العالم والمنظمات الدولية.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

وشارك في المظاهرات والمسيرات في وقت متزامن مئات الآلاف في مدن غير العاصمة الإندونيسية ومنها سورابايا شرقي جزيرة جاوا، وصولو في وسط الجزيرة، وكذلك بيكاسي في غرب جاوا إلى جانب حشد رابع آخر في مدينة باليمبانغ عاصمة إقليم سومطرة الجنوبية.

وأكد المحتجون بساحات التظاهر في تلك المدن على المطالبة بوقف فوري ودائم لإطلاق النار وقفًا لنزيف الدماء الذي بلغ مستوى الإبادة الجماعية وشمل مئات المذابح بحق العائلات الفلسطينية، وأكدوا ضرورة أن يكون للدول العربية والإسلامية دور فاعل في إعانة الفلسطينيين ومنع تهجيريهم.

وقد شارك في هذه الحشود شخصيات دينية وساسة محليون وبرلمانيون حيث نسق الدعوة إليها مجلس العلماء الإندونيسي وعشرات الجمعيات والمنظمات الدينية والمجتمعية والشبابية. وردد المتظاهرون، الذين ارتدى العديد منهم أوشحة كتب عليها أنقذوا فلسطين، شعارات تدين تصرفات إسرائيل في غزة.

وكانت العاصمة الإندونيسية جاكرتا قد شهدت الأحد الماضي أكبر مظاهرة في العالم طالب فيها مئات الآلاف من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين بوقف الحرب على غزة.

وتعد إندونيسيا داعمًا قويًا للفلسطينيين، وليس لها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

لوس أنجلوس

وفي لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية، تظاهر المئات الفلسطينيين والعرب والنشطاء الأمريكيين مطالبين الولايات المتحدة بحث إسرائيل على وقف عدوانها الدموي على غزة، وهتفوا لحرية الشعب الفلسطيني، منددين بجرائم الإبادة التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي بحق السكان المدنيين المحاصرين، ومحاولات تجويعهم وتهجيرهم، والمعايير المزدوجة التي يتعامل بها العالم مع هذه القضية.

سيدني

وفي مدينة سيدني الأسترالية، تجمّع مئات من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين في ميناء بوتاني، لمنع سفينة شحن إسرائيلية من نقل شحنة أسلحة لإسرائيل.

ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية وهتفوا من الشاطئ، بينما صرخ آخرون من الزلاجات المائية على الماء حيث كان من المقرر أن تصل السفينة كونتشيب داكس، المملوكة لشركة زيم الإسرائيلية، منتصف النهار.

وتعد مسيرة أمس السبت هي السادسة في المدينة منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

أوكلاند

وفي مدينة أوكلاند شمالي نيوزيلندا، تظاهر المئات تضامنًا مع غزة وحملوا الأعلام الفلسطينية ورفعوا شعارات تنادي بحرية فلسطين، وتنديدًا بالحرب الإسرائيلية على القطاع.

ومنذ 37 يوما، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا جوية وبرية وبحرية على قطاع غزة دمر خلالها أحياء سكنية على رؤوس ساكنيها، واستشهد 11100 فلسطيني بينهم 4506 أطفال و3027 امرأة و678 مسنا وأصيب 27490 بجراح مختلفة، حتى ظهر الجمعة.

المصدر : الجزيرة مباشر