تواصل التضامن العالمي مع غزة.. مظاهرات في عواصم ومدن كبرى تطالب بوقف العدوان الإسرائيلي (فيديو)

شهدت عدة عواصم ومدن حول العالم أمس السبت مظاهرات للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وقد أعرب المشاركون فيها عن استنكارهم للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ففي إندونيسيا، شهدت عدة مدن أمس السبت مظاهرات ووقفات تضامنية مع أهل غزة ومدن فلسطين، واستنكارا للعدوان الإسرائيلي ولاجتياح قطاع غزة، وما اعتبروه مجازر وحشية ارتكبت بحق الفلسطينيين أمام مرأى ومسمع العالم والمنظمات الدولية.

وشارك في المظاهرات والمسيرات في وقت متزامن مئات الآلاف في مدن غير العاصمة الإندونيسية ومنها سورابايا شرقي جزيرة جاوا، وصولو في وسط الجزيرة، وكذلك بيكاسي في غرب جاوا إلى جانب حشد رابع آخر في مدينة باليمبانغ عاصمة إقليم سومطرة الجنوبية.

📍Indonesia today. From the river to the sea Palestine will be free. 🇵🇸🫱🏽‍🫲🏾🇮🇩 pic.twitter.com/36Vdf4WQ6r — Allah Islam Quran (@AllahGreatQuran) November 12, 2023

وأكد المحتجون بساحات التظاهر في تلك المدن على المطالبة بوقف فوري ودائم لإطلاق النار وقفًا لنزيف الدماء الذي بلغ مستوى الإبادة الجماعية وشمل مئات المذابح بحق العائلات الفلسطينية، وأكدوا ضرورة أن يكون للدول العربية والإسلامية دور فاعل في إعانة الفلسطينيين ومنع تهجيريهم.

وقد شارك في هذه الحشود شخصيات دينية وساسة محليون وبرلمانيون حيث نسق الدعوة إليها مجلس العلماء الإندونيسي وعشرات الجمعيات والمنظمات الدينية والمجتمعية والشبابية. وردد المتظاهرون، الذين ارتدى العديد منهم أوشحة كتب عليها أنقذوا فلسطين، شعارات تدين تصرفات إسرائيل في غزة.

وكانت العاصمة الإندونيسية جاكرتا قد شهدت الأحد الماضي أكبر مظاهرة في العالم طالب فيها مئات الآلاف من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين بوقف الحرب على غزة.

وتعد إندونيسيا داعمًا قويًا للفلسطينيين، وليس لها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

لوس أنجلوس

وفي لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية، تظاهر المئات الفلسطينيين والعرب والنشطاء الأمريكيين مطالبين الولايات المتحدة بحث إسرائيل على وقف عدوانها الدموي على غزة، وهتفوا لحرية الشعب الفلسطيني، منددين بجرائم الإبادة التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي بحق السكان المدنيين المحاصرين، ومحاولات تجويعهم وتهجيرهم، والمعايير المزدوجة التي يتعامل بها العالم مع هذه القضية.

🚨🚨 A demonstration in Los Angeles, California, in support of Palestine and denouncing the crimes of the Israeli occupation against the Palestinian people. 🇺🇲🇵🇸#GazaHolocaust #GenocideinGaza #FreePalestine pic.twitter.com/mppOdxqQOz — 𝙲𝚁𝙸𝚂𝚃𝙸𝙰𝙽𝙾 (@World_2040) November 12, 2023

سيدني

وفي مدينة سيدني الأسترالية، تجمّع مئات من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين في ميناء بوتاني، لمنع سفينة شحن إسرائيلية من نقل شحنة أسلحة لإسرائيل.

ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية وهتفوا من الشاطئ، بينما صرخ آخرون من الزلاجات المائية على الماء حيث كان من المقرر أن تصل السفينة كونتشيب داكس، المملوكة لشركة زيم الإسرائيلية، منتصف النهار.

Pro-Palestine protestors at Sydney's Port Botany are trying to block Israeli ZIM shipping company. When elected politicians fail #humanity, the people must rise up and use their legal rights to protest and make a change.#Sydney #Australia #SupportPalestine pic.twitter.com/9uDGWLcu8P — Muad M Zaki 💙🌊 (@muadmzaki) November 11, 2023

وتعد مسيرة أمس السبت هي السادسة في المدينة منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

Sydney, Australia 🇦🇺 Pro-Palestinian protesters gather at Port Botany with the intention to block Israeli shipping line ZIM. Surely an attempt to block a major port exceeds the limits of a peaceful protest. Why was this not shut down?@ChrisMinnsMP @NSWPolice pic.twitter.com/k2W97QwPqV — Kobie Thatcher (@KobieThatcher) November 11, 2023

أوكلاند

وفي مدينة أوكلاند شمالي نيوزيلندا، تظاهر المئات تضامنًا مع غزة وحملوا الأعلام الفلسطينية ورفعوا شعارات تنادي بحرية فلسطين، وتنديدًا بالحرب الإسرائيلية على القطاع.

ومنذ 37 يوما، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا جوية وبرية وبحرية على قطاع غزة دمر خلالها أحياء سكنية على رؤوس ساكنيها، واستشهد 11100 فلسطيني بينهم 4506 أطفال و3027 امرأة و678 مسنا وأصيب 27490 بجراح مختلفة، حتى ظهر الجمعة.