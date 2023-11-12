حكومة غزة: الاحتلال يرتكب جريمة منظمة في مجمع الشفاء وينشر معلومات كاذبة

الاحتلال يحاصر مجمع الشفاء الطبي، وينشر العديد من الطائرات المُسيّرة في أجواء المستشفى

قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الأحد، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جريمة منظمة في مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة، وينشر أكاذيب بهدف التنصل من المسؤولية.

وقال المكتب في بيان عبر منصاته الرسمية “في هذه الأثناء يواصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جريمة منظمة تم التخطيط لها بشكل مسبق ضد مجمع الشفاء الطبي، الذي يضم مئات الجرحى والنازحين والطواقم الطبية أمام مرأى العالم”.

وأضاف “الاحتلال يحاصر مجمع الشفاء الطبي، وينشر العديد من الطائرات المسيّرة في أجواء المجمع، وهذه الطائرات تطلق النار بشكل مكثف داخل ساحات المستشفى على كل من يتحرك بداخله، الأمر الذي أدى إلى إصابة عدد من الموجودين بداخله”.

وأوضح أن الطواقم الطبية لم تتمكن من إنقاذ المصابين، بسبب حصار جيش الاحتلال للمجمع، وعدم تمكّن الطواقم من التنقل بين البنايات الداخلية.

المدير العام لوزارة الصحة بغزة للجزيرة: قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت 40 نازحًا أثناء خروجهم من مجمع الشفاء الطبي وقصفت آبار المياه في المجمع ليلًا pic.twitter.com/RKqkjQPSIT — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) November 12, 2023

وتابع البيان “خرج علينا بالأمس أحد مسؤولي جيش الاحتلال (متحدث الجيش دانيال هغاري) ليقول إنهم لا يستهدفون مجمع الشفاء الطبي، وإننا نتساءل: لمَن تتبع الطائرات المسيّرة التي تطلق النار على كل من يتحرك؟”.

وكان هغاري قد قال أمس السبت “لا يوجد حصار على مستشفى الشفاء، الجانب الشرقي من المستشفى مفتوح على شارع الوحدة، من أجل المرور الآمن لسكان غزة الذين يرغبون في مغادرة المستشفى، ونحن نتحدث بشكل مباشر ومنتظم مع موظفي المستشفى، وسوف نقدم المساعدة اللازمة”.

وحمّل المكتب الحكومي، في بيانه، الاحتلال الإسرائيلي والمجتمع الدولي، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة، المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة المستمرة.

وطالب جميع المؤسسات الدولية في قطاع غزة بلا استثناء بالتوجه فورًا إلى مجمع الشفاء الطبي من أجل حمايته وحماية الطواقم الطبية وكل من بداخله.

#عاجل | وكيل وزارة الصحة في غزة : 🔻 تجدد القصف الصهيوني على مجمع الشفاء الطبي بعد استهداف دمر قسم أمراض القلب 🔻 الاحتلال يجدد قصفه على مجمع الشفاء الطبي واستهدف القصف بئرا ومحطة الأوكسجين 🔻 مرضانا يموتون أمام أعيننا ولا نستطيع أن نحرك ساكنا 🔻 الأمل الوحيد لإنقاذ الجرحى… — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) November 12, 2023

ويتعرض مستشفى الشفاء ومحيطه لاستهداف مستمر بالقصف من جانب الجيش الإسرائيلي، بزعم وجود مقر للمسلحين الفلسطينيين فيه، وهو ما نفته حكومة غزة مرارًا.

والسبت، أعلن مدير مستشفى الشفاء محمد أبو سلمية أن “جثث الشهداء متكدسة، وسنحاول دفنهم داخل المستشفى الذي يتعرض ومحيطه لقصف مستمر من الجيش الإسرائيلي”.

بينما أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، السبت، أن 39 طفلا في قسم العناية بمستشفى الشفاء مهددون بالموت في أي لحظة، جراء انقطاع الأكسجين تزامنًا مع قصف جوي ومدفعي كثيف يتعرض له المستشفى ومحيطه.

ويتواصل عدوان الاحتلال المكثف وغير المسبوق لليوم الـ37 على قطاع غزة، بقصفه جوًّا وبحرًا وبرًّا، مخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن، بينما لا يزال المئات تحت الأنقاض لم يتم انتشالهم بسبب الأوضاع الميدانية الخطرة.

يأتي ذلك وسط حصار شديد على القطاع وقطع للكهرباء والماء ومنع لدخول الأدوية والمواد الغذائية والمساعدات الحيوية، مما يزيد من تعقيد الوضع الإنساني وخطورته على حياة المدنيين.